斯泰纳对在DTS中批评舒马赫“不感到羞愧”

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作为时下深受欢迎的系列剧，《Drive to Survive》第五季单独有一集讲述了2022年舒马赫在哈斯的挣扎表现，聚焦于德国人在上半季的频繁撞车以及与经验丰富的队友凯文·马格努森相比的速度不足。

该节目着重记录了舒马赫在沙特阿拉伯的排位赛撞车和摩纳哥大奖赛中的打滑失控，以及随后在巴库由于速度严重落后而遭遇的信心问题。

舒马赫“代价昂贵”的撞车引起了斯泰纳的愤怒，他在与马格努森和车队老板吉恩·哈斯的对话中直言不讳地批评了德国车手。而这些话语也被Netflix记录下来并收录在了该节目中。此外节目还播出了关于斯特内尔和马格努森正在讨论2023赛季舒马赫潜在替代者的相关内容。

当被Autosport问及舒马赫那一集节目带来的后果时，斯泰纳表示，他对自己的形象“并不感到羞耻”，并承认《Drive to Survive》经过了大量剪辑，只展示了最具爆炸性的部分。

“我没有看节目，但我发表过评论，所以我记得我说过的一些事情，”斯泰纳回应道。“我认为他们没有把我说的话全部播出来，因为在激动的时候，我有时会说一些……很明显《Drive to Survive》展现了最糟糕、最尖锐的时刻。所以很明显，这就是这档节目需要做的。”

“说了就说了，我不能收回。我们决定保留那个部分，因为你没什么好隐瞒的。我并不为此感到羞愧。”

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

《Drive to Survive》的故事线随着舒马赫在7月的英国大奖赛中收获积分迎来了转折，但下半赛季并未被详细阐述，而哈斯最终未与德国人续约，而是选择了老将尼科·霍肯伯格作为马格努森2023赛季的搭档。

斯泰纳表示，他对于Netflix对自己的塑造并不感到遗憾，因为他只会专注于车队领队的角色，而对表演并不感兴趣。

“设身处地为我想想，最好他们什么都别做，”他补充道。“但这样好吗？并不好。所以我再说一次，这并不涉及到我在表演，因为我不是演员。这不是演戏。”

“我做了我的工作，我认为我是根据我们在赛道上取得的成就来评判我的工作的，而不是在Netflix的节目中看起来好或坏。你知道，我真的不在乎这个。”

翻译/小飞侠