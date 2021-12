斯托克如果当选FIA主席将计划任命F1特使

斯托克将与穆罕默德·本·苏拉耶在12月17日举行的投票中竞争谁将成为让·托德的继任者。

随着竞选进入最后倒计时阶段,斯托克概述了如果拿下选举自己关于希望FIA如何对F1进行管理的计划。他概述了自己对于F1的十项主要承诺,范围涵盖安全、可持续性、多样性与包容性、车迷、技术,其中包括了潜在的对管理模式的改变。尤其是,他建议任命一位经验丰富的F1特使,来帮助改善FIA与这项运动的商业权利持有人之间进行的对话。

在一份承诺概述文件中,他表示:“FIA与F1商业权利持有人之间的合作关系近年来得到了兴旺发展,我们希望能够进一步发展这一合作关系。为确保对运动的坚强管理,我们提议考虑任命一位F1特使,他将充当商业权利持有人与主管机构之间的沟通渠道。这一人选须在F1和赛车管理方面都有着丰富的经验,能够理解双方面,并可以加强二者之间的连结。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images