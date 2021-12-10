斯托克如果当选FIA主席将计划任命F1特使

斯托克将与穆罕默德·本·苏拉耶在12月17日举行的投票中竞争谁将成为让·托德的继任者。

随着竞选进入最后倒计时阶段，斯托克概述了如果拿下选举自己关于希望FIA如何对F1进行管理的计划。他概述了自己对于F1的十项主要承诺，范围涵盖安全、可持续性、多样性与包容性、车迷、技术，其中包括了潜在的对管理模式的改变。尤其是，他建议任命一位经验丰富的F1特使，来帮助改善FIA与这项运动的商业权利持有人之间进行的对话。

在一份承诺概述文件中，他表示：“FIA与F1商业权利持有人之间的合作关系近年来得到了兴旺发展，我们希望能够进一步发展这一合作关系。为确保对运动的坚强管理，我们提议考虑任命一位F1特使，他将充当商业权利持有人与主管机构之间的沟通渠道。这一人选须在F1和赛车管理方面都有着丰富的经验，能够理解双方面，并可以加强二者之间的连结。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

斯托克承诺将保证F1未来继续使用混合动力及可持续燃料，并认真审视简化规则手册的动作计划。此外，他也急切地希望确保赛事仲裁的决定能够让车迷更加便于理解。

“我们想要让决策制定过程对车队、车手和车迷而言更加透明、便于理解。”承诺文件补充道，“从赛事仲裁在赛道上做出的判定，到F1委员会和FIA世界汽车运动理事会顶层做出的决定，我们希望这项运动中的每一个人都对我们做出的决策有着充分的信任，这些决定能够以通俗易懂的语言为大家所理解。至关重要的是，每一位车手、每一支车队都能被平等对待，赛季中做出的处罚是一致和及时的，从而确保每一次领奖台都干干净净、值得信任。”

说到承诺时，斯托克表示：“近年来F1在CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利的管理下取得了长足进步，他在带领运动走出困难时期的过程中交出了优异答卷。现在是时候在FIA和锦标赛建立的建设性伙伴关系上继续发展，让锦标赛真正激动人心、可持续、多元化、有竞争力，让所有人都能从中得到享受。”

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