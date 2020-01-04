斯戴拉升任为迈凯伦F1车队竞赛主管

基于迈凯伦在2019赛季获得了制造商年度积分榜第四名这一鼓舞人心的成绩，车队领队安德雷亚斯·塞德尔追求进一步做出改善，希望在本赛季继续向前迈进。

塞德尔把一部分精力放在确保构建出一个能很好理解的管理结构，角色和职责明确。

在对如何调整才是最佳方案做了深度分析之后，先前担任性能总监角色的斯戴拉成为了竞赛主管。这个岗位此前由塞德尔临时兼任，他在此期间他来决定谁最适合永久性地出任这个职务。

斯戴拉将负责比赛工程和大奖赛周末的运作工作，但也将继续兼顾他此前承担的工程职责。他将与技术总监詹姆斯·基紧密合作，来保证赛道性能和技术研发形成良好的关联性。

保罗·詹姆斯将继续担任车队经理一职，并将向斯戴拉汇报工作，而皮尔斯·希恩依然出任生产主管。

这个改变是为了简单化在工厂里和比赛周末做决定的流程，塞德尔想要实现的是三个主要部门都能直接向他进行汇报。

2019赛季结束时，塞德尔在做出斯戴拉岗位调动的决定之前曾表示，他感觉在迈凯伦建立一个清晰的管理结构是非常关键的。

“自从我上任以来，我立即组建了一个由三大部门构成的非常传统的赛车组织结构，”他告诉Motorsport.com，“由詹姆斯·基领导的技术工程部门，皮尔斯·希恩领导的生产部门——这是内部提拔，而竞赛部门由作为性能总监的安德雷亚·斯戴拉和担任车队经理的保罗·詹姆斯负责。”

“在我看来，从一开始就确定这些角色很重要，因为我喜欢分工明确和清楚的汇报体系，以及一个能够让整个团队容易理解的组织。”

“现在知道的规则会如何修改之后，我们正在对这些部门真正进行分析，今后我们需要如何调整才能把团队的能力最大化地释放出来。”