登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 特别专题

数说基米·莱科宁

shares
comments
数说基米·莱科宁
By:
Co-author: Frankie Mao
2020年5月22日 上午10:03

2005年的今天，基米·莱科宁从杆位出发后强势地赢下了摩纳哥大奖赛。借此完美时刻，让我们深挖“冰人”的F1生涯以及他迄今为止的数据。

2007年世界冠军

莱科宁时F1历史上33位世界冠军之一。他的唯一一次夺冠，是在2007年效力于法拉利时。那个赛季，在那场与迈凯伦双雄费尔南多·阿隆索和刘易斯·汉密尔顿的胶着战斗中，他笑到了最后。

那年的世界冠军争夺直到在巴西的收官战才分成胜负，结果是芬兰人领先汉密尔顿和阿隆索一分。

虽然迈凯伦的两名车手双双错过绝好的机会，但是莱科宁在整个赛季里获胜场数最多（6场），而他与两位迈凯伦车手登上领奖台的次数相等（12次），同时在最快单圈纪录方面（6次）与队友菲利普·马萨持平。

而且，莱科宁仍然是最后一位替法拉利赢得世界冠军的车手。

Kimi Raikkonen, Ferrari, 1st position, lifts his trophy on the podium

Kimi Raikkonen, Ferrari, 1st position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

312场比赛发车

在2001至2019年之间，莱科宁参加了312场大奖赛正赛，只比纪录保持者鲁本斯·巴里切罗少10场。

2001年澳大利亚大奖赛是他的首场比赛，当时他代表索伯出战。在排位赛获得第13名之后，芬兰人以第七名完成比赛。但是随着奥利弗·潘尼斯因违反黄旗规则被罚25秒，他最终获得了第六名。

Kimi Raikkonen, Sauber

Kimi Raikkonen, Sauber

Photo by: Michael Cooper / Motorsport Images

21胜

带着21场胜绩，莱科宁在历史排行榜上名列第15位，比大达蒙·希尔少一场，但比米卡·哈基宁多一场。

他在2003年马来西亚大奖赛中作为迈凯伦-梅赛德斯车手首次获胜。那场比赛中，莱科宁并不被看好，因为他只从第7位发车。但是第一圈过后，他就上升到了第四位。第三圈，他完成了对尼克·海德菲尔德的关键超越。之后凭借迈凯伦出色的战术，让他赢下了所有个人21场胜利中的第一场。

Race winner Kimi Raikkonen, McLaren

Race winner Kimi Raikkonen, McLaren

Photo by: Motorsport Images

103次领奖台完赛（历史第5位）

莱科宁最厉害的数据之一是他的103次领奖台完赛，那意味着在他参加过的F1比赛中，有超过三分之一次他都登上了领奖台。他也是历史登台纪录排名前五的车手，只比四届世界冠军阿兰·普罗斯特少3次。

虽然这位芬兰人不在乎数据，但现役车手中没人可以把他挤出前五，因为最接近的瓦尔特利·博塔斯也只是以45次登台排在第17位。

The podium: race winner Michael Schumacher, with Juan Pablo Montoya and Kimi Raikkonen

The podium: race winner Michael Schumacher, with Juan Pablo Montoya and Kimi Raikkonen

Photo by: Ferrari Media Center

18个杆位

莱科宁总共44次从第一排发车，其中18次是处于杆位的位置。

在这个数据上，他与马里奥·安德雷迪和瑞内·阿诺克斯（Rene Arnoux）打成平手，而他们三人在历史排行榜并列第15位。博塔斯（11个杆位）是最接近超过他们的车手。

2018年意大利大奖赛中，驾驶法拉利赛车的莱科宁拿到了第18个杆位。他在大部分时间里领跑，但是最终因策略输给了梅赛德斯的汉密尔顿。

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H leads Sebastian Vettel, Ferrari SF71H at the start of the race

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H leads Sebastian Vettel, Ferrari SF71H at the start of the race

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

46个最快单圈

拥有46个最快单圈的莱科宁，排名仅次于刘易斯·汉密尔顿和迈克尔·舒马赫。塞巴斯蒂安·维特尔以8个之差落在第四，也许他有机会在今年超过自己的前队友。

芬兰人最近一次做出最快单圈是2018年奥地利大奖赛中驾驶法拉利SF71H赛车。从第三位发车的他，以第二名完赛。

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

更多胜利？

莱科宁原本可能轻松地获得更多胜利。他曾经83次领跑比赛，这个数据也让他在总排行榜上位列第七，只比阿隆索和普罗斯特少一次。

在那83场比赛中，他3次在领先的情况下因为机械故障而退赛。他是否有机会“再下一城”，需要拭目以待，而那主要取决于阿尔法·罗密欧能取得多大的进步，而他希望继续参赛多久。

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen

Photo by: Motorsport Images

类别

数据

亮相场数

316

正赛参加次数

312

胜利场数

21

杆位数

18

最快单圈个数

46

“帽子戏法”（杆位、胜利、最快单圈）

2

领奖台

103

第一排发车

44

获得积分次数

213

完成比赛总圈数

16551

比赛距离

82242

领跑次数

83

领跑圈数

1305

领跑距离

6612

总积分

1859

年度冠军次数

1

数据来源:

Forix.com

Motorsportstats.com= https://results.motorsportstats.com/drivers/kimi-raikkonen/career

Next article
哈基宁：保持“高能量”对维特尔“更加困难”

Previous article

哈基宁：保持“高能量”对维特尔“更加困难”
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Jan Sergeant

Trending

1
Formula 1

数说基米·莱科宁

5m

Latest videos

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀 04:39
Formula 1

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀

让·托德：F1的未来会怎样 41:57
Formula 1

让·托德：F1的未来会怎样

盘点！F1历史上五大世界冠军卫冕失败经历 07:13
Formula 1

盘点！F1历史上五大世界冠军卫冕失败经历

为什么2009赛季红牛赛车比布朗GP更出色 02:24
Formula 1

为什么2009赛季红牛赛车比布朗GP更出色

独家专访：罗斯·布朗畅谈疫情、新规则、Netflix纪录片 06:49
Formula 1

独家专访：罗斯·布朗畅谈疫情、新规则、Netflix纪录片

Latest news

数说基米·莱科宁
F1

数说基米·莱科宁

哈基宁：保持“高能量”对维特尔“更加困难”
F1

哈基宁：保持“高能量”对维特尔“更加困难”

莱克勒克本周日或将参与争议性飙车电影重制
F1

莱克勒克本周日或将参与争议性飙车电影重制

倍耐力计划在F1赛季重启后取消轮胎选择
F1

倍耐力计划在F1赛季重启后取消轮胎选择

汉密尔顿缅怀劳达：最喜欢的记忆来自最早的交谈
F1

汉密尔顿缅怀劳达：最喜欢的记忆来自最早的交谈

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权