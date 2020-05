2007年世界冠军

莱科宁时F1历史上33位世界冠军之一。他的唯一一次夺冠,是在2007年效力于法拉利时。那个赛季,在那场与迈凯伦双雄费尔南多·阿隆索和刘易斯·汉密尔顿的胶着战斗中,他笑到了最后。

那年的世界冠军争夺直到在巴西的收官战才分成胜负,结果是芬兰人领先汉密尔顿和阿隆索一分。

虽然迈凯伦的两名车手双双错过绝好的机会,但是莱科宁在整个赛季里获胜场数最多(6场),而他与两位迈凯伦车手登上领奖台的次数相等(12次),同时在最快单圈纪录方面(6次)与队友菲利普·马萨持平。

而且,莱科宁仍然是最后一位替法拉利赢得世界冠军的车手。

Kimi Raikkonen, Ferrari, 1st position, lifts his trophy on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

312场比赛发车

在2001至2019年之间,莱科宁参加了312场大奖赛正赛,只比纪录保持者鲁本斯·巴里切罗少10场。

2001年澳大利亚大奖赛是他的首场比赛,当时他代表索伯出战。在排位赛获得第13名之后,芬兰人以第七名完成比赛。但是随着奥利弗·潘尼斯因违反黄旗规则被罚25秒,他最终获得了第六名。

Kimi Raikkonen, Sauber Photo by: Michael Cooper / Motorsport Images

21胜

带着21场胜绩,莱科宁在历史排行榜上名列第15位,比大达蒙·希尔少一场,但比米卡·哈基宁多一场。

他在2003年马来西亚大奖赛中作为迈凯伦-梅赛德斯车手首次获胜。那场比赛中,莱科宁并不被看好,因为他只从第7位发车。但是第一圈过后,他就上升到了第四位。第三圈,他完成了对尼克·海德菲尔德的关键超越。之后凭借迈凯伦出色的战术,让他赢下了所有个人21场胜利中的第一场。

Race winner Kimi Raikkonen, McLaren Photo by: Motorsport Images

103次领奖台完赛(历史第5位)

莱科宁最厉害的数据之一是他的103次领奖台完赛,那意味着在他参加过的F1比赛中,有超过三分之一次他都登上了领奖台。他也是历史登台纪录排名前五的车手,只比四届世界冠军阿兰·普罗斯特少3次。

虽然这位芬兰人不在乎数据,但现役车手中没人可以把他挤出前五,因为最接近的瓦尔特利·博塔斯也只是以45次登台排在第17位。

The podium: race winner Michael Schumacher, with Juan Pablo Montoya and Kimi Raikkonen Photo by: Ferrari Media Center

18个杆位

莱科宁总共44次从第一排发车,其中18次是处于杆位的位置。

在这个数据上,他与马里奥·安德雷迪和瑞内·阿诺克斯(Rene Arnoux)打成平手,而他们三人在历史排行榜并列第15位。博塔斯(11个杆位)是最接近超过他们的车手。

2018年意大利大奖赛中,驾驶法拉利赛车的莱科宁拿到了第18个杆位。他在大部分时间里领跑,但是最终因策略输给了梅赛德斯的汉密尔顿。

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H leads Sebastian Vettel, Ferrari SF71H at the start of the race Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

46个最快单圈

拥有46个最快单圈的莱科宁,排名仅次于刘易斯·汉密尔顿和迈克尔·舒马赫。塞巴斯蒂安·维特尔以8个之差落在第四,也许他有机会在今年超过自己的前队友。

芬兰人最近一次做出最快单圈是2018年奥地利大奖赛中驾驶法拉利SF71H赛车。从第三位发车的他,以第二名完赛。

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

更多胜利?

莱科宁原本可能轻松地获得更多胜利。他曾经83次领跑比赛,这个数据也让他在总排行榜上位列第七,只比阿隆索和普罗斯特少一次。

在那83场比赛中,他3次在领先的情况下因为机械故障而退赛。他是否有机会“再下一城”,需要拭目以待,而那主要取决于阿尔法·罗密欧能取得多大的进步,而他希望继续参赛多久。

Kimi Raikkonen Photo by: Motorsport Images