数据证明法拉利正在重返F1复兴之路

鉴于F1将在明年迎来颠覆性的技术规则改革，以及今年赛车的开发很大程度受到限制，这支F1最成功、最显赫的车队得以在本赛季将大部分的精力用于完善根基。

最终随着赛季落幕，法拉利几乎在所有指标上都取得了令人印象深刻的进步，不仅在积分榜上从去年的第六上升至第三名，增加了192.5分，同时还获得了两个杆位和五个领奖台。

车手卡洛斯·塞恩兹和查尔斯·莱克勒克分别位列车手积分榜第五和第七，在22场比赛中的17场均双双拿分。法拉利唯一一次没有得分的是法国大奖赛，当时轮胎管理问题令其饱受困扰。

然而证明法拉利正在重返复兴之路的数据，远不止最基本的积分。

尽管缺乏车速是造成法拉利在2020年表现疲软的主要原因之一，但比赛执行力同样是其最薄弱的环节之一。车队甚至在去年12月承认，他们的进站“离最好的进站还有很长的路要走”，并且整个赛季的轮胎螺母使用问题也成为了一大“绊脚石”。

2020年，法拉利仅有48%的进站时间少于3秒（这是车队用来定义一个良好、稳定的进站时间的标准），使其在10支F1车队中排名第九。

但到了2021年，这一数字分别提升到了73%和第三名。跃马的平均进站时间也从2.72秒提高到了2.55秒。

“我们已经做了一个相当大的计划，试图扭转局面。无论是赛车上，还是在我们的训练和使用的方法上，都通过引入一些技术元素取得了成果，”法拉利运动主管劳伦特·梅基斯解释道。

“今天，按照这些标准，我们排在了第三，不出意外，我们在积分榜上也取得了第三。所以我认为这很好地体现了幕后工作如何带来更好的执行，这适用于进站，适用于轮胎管理，适用于比赛策略，适用于很多事情。”

虽然法拉利今年没能为胜利或冠军而战，但车队已将与迈凯伦争夺第三名的战斗视为自己的“冠军之战”。两支车队在整个赛季都势均力敌，但在赛季末的强势发力令意大利车队最终以47.5分的优势拿下稳第三。

“像这样一场势均力敌的争夺战很关键，当大家分分紧咬的时候，你的执行力需要达到最高水平，”梅基斯表示。

“今年没有任何借口。因此，对我们来说，即使赛车没有我们希望的那么快，我们也把这场战斗当作是为了世界冠军。”

刚从迈凯伦来转会法拉利的时候，塞恩斯就注意到了提高比赛执行力的必要性。在无需承受争夺最高荣誉压力的情况下，英国车队正是利用了近年来的低谷时期提升了运营效率。

“对我来说，这是一件非常、非常重要的事情，”塞恩斯告诉Motorsport.com。“当我在赛季初来到车队时，我真的觉得我们必须在比赛策略和轮胎管理方面取得进步。最初的几场比赛在这些方面非常困难。”

“我真的感觉整个赛季车队在这方面有了很大的进步。赛车的表现可能会稍微好一点，但不会比赛季初快过0.1秒。你可以看到现在我们在比赛执行上是多么的一致，与开始相比，这是另一番景象。”

2021年，法拉利的可靠性也得到了明显的改善。车队未完赛的数字从2020年的六场下降到了2021年的一场（此外莱克勒克还在摩纳哥由于排位赛撞车而缺席正赛）。同时法拉利还是的以前十名完赛次数最多的车队。

但在经历了灾难性的2020年赛季之后，法拉利还必须在赛车的原始速度上迈出一步。最终跃马不仅再次得以与领先的中游车队相抗衡，并最终斩获第三，同时也缩短了与梅赛德斯的差距。

根据法拉利的数据显示，排位赛中其与梅赛德斯的平均差距从2020年的1.34秒下降至2021年的0.64秒。这一差距在年初只有0.4秒，但随着赛季的推进，差距逐渐扩大。

“我们充分意识到我们还没有缩小与最好车队的差距，0.6秒仍然是一个很大的数字，” 法拉利领队马蒂亚·比诺托表示。

“但我们的目标是试图缩小差距。我们完全了解2020年的情况，我认为现实一点，完全消除差距是不可能的。”

法拉利在比赛速度上的进步较小，但仍显示出了可观的进步：其与梅赛德斯的平均差距从1.1秒降至0.8秒。比诺托称这“仍然是一个巨大的差距”，但他也指出，鉴于车队把重心都放在了2022年，其本赛季的赛车并未经过大幅的开发。

“这表明，我们并没有真正开发我们的赛车，而其他人可能开发了，”比诺托说道，“我认为，就整个冬季的纯粹设计和开发而言，我们所取得的成绩是将差距从1.3秒缩小到0.4秒。”

“在赛季中，差距进一步扩大，因为作为法拉利的决策之一，除了动力元件以外，我们完全专注于2022年，这和这些数字息息相关。这再次表明，我们与竞争对手的差距正在缩小。”

对于正在为2022年即将到来的新规则全力以赴的法拉利来说，以上的一切都令人倍感鼓舞。车队不仅通过冬季取得的成绩证明了自己的实力，加强了比赛运作，还拥有了最强大的车手阵容之一。

现在法拉利面临的挑战将是在这个冬天把所有的一切整合于一体，这样它将有机会利用全新的规则，再次重返与梅赛德斯和红牛的王者之争。