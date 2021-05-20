摩纳哥排位赛FP2：莱克勒克领衔法拉利包揽前二

主场比赛的莱克勒克在第一节练习里，因为变速箱故障而提前退场。但是本周末法拉利SF21赛车在蒙特卡洛的街道上，在第一个赛道日速度表现不错。卡洛斯·塞恩斯在上午的阶段里全场第二快。

进入下午的练习后，西班牙人依然速度强劲。不过，莱克勒克在回到赛道后的发挥更加出色。进入最后20分钟后，换上软胎的摩纳哥人跑出1分11.684秒，以0.092秒的优势超过了此前在居第一的队友。就此，法拉利在本阶段令人颇为惊讶地占据了时间榜前二名。

前一个阶段里只排在第五的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，在本阶段进入了前三。不过，他只比争冠对手马克斯·维斯塔潘快了0.027秒。而瓦尔特利·博塔斯相差红牛车手0.014秒，列第五。

虽然还是在中游集团竞争中落在主要对手法拉利之后，但是迈凯伦超过了上午阶段比自己快的AlphaTauri。兰多·诺里斯把皮埃尔·加斯利快乐0.1秒。塞尔吉奥·佩雷兹排名第八，而安东尼奥·吉奥维纳兹代表阿罗尔·罗密欧连续两个阶段跻身前十，同时塞巴斯蒂安·维特尔也连续两节排名前十位，刚好把基米·莱科宁挡在之外。当诺里斯前进到第六时，他的队友丹尼尔·里卡多则与上午排名相同，仍在第15位。

倒计时还有6分多钟时，哈斯新秀米克·舒马赫右后轮爆胎。德国人驶出隧道后，停在了10号弯外侧的逃生路段。但是眼看还剩下5分钟不到，赛会出示了红旗，并且宣布不会继续进行。这导致已经回到车库的车手们，无法出场再进行起步练习。