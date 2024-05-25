摩纳哥大奖赛FP3：莱克勒克继续领跑时间榜

主场宠儿莱克勒克此前在摩纳哥两次拿到杆位，但因为不同原因而从未在家门口比赛时获得过胜利。周五第二节练习里，摩纳哥车手领跑时间榜，而在周六排位赛前最后一个小时的准备阶段里，他继续巩固自己的地位。

阶段一开始，瓦尔特利·博塔斯就在Rascasse撞墙，导致了红旗。不过这次中断很快恢复。半程时，莱克勒克以1分12.521秒排名第一，领先当时列第二的奥斯卡·皮亚斯特雷，维斯塔潘则相差法拉利对手0.242秒。同期，周五状况不错的梅赛德斯遇到车流等问题，没有做出很有竞争力的时间。

此后，维斯塔潘更换一套软胎后，把标杆时间进一步提高到1分1.11.369秒。进入最后阶段，多位车手为排位赛做最后一次飞驰练习。维斯塔潘超过了皮亚斯特雷，但停留在1分11.566秒，仍然相差0.197秒。这是荷兰人本周末最高的排名。

先前因为在一号弯锁死轮胎而放弃的刘易斯·汉密尔顿一举攀升到第三，但相差莱克勒克0.341秒。塞尔吉奥·佩雷兹的表现有所改观，以第五快的时间完成本阶段，领先乔治·拉塞尔和卡洛斯·塞恩斯。兰多·诺里斯、角田裕毅分列第八九名，而费尔南多·阿隆索连续三节练习进入前十。

皮埃尔·加斯利以微弱的劣势无缘前十，但刚好位于亚历山大·阿尔本之前。两辆哈斯车手位于第13、14位，而兰斯·斯特罗尔本周末第一次没能进入前十。埃斯特班·奥康落后队友0.3秒不到，但只能排在第16位。洛根·萨金特列第17位，位于丹尼尔·里卡多身前。

索伯继续缺乏竞争力，周冠宇排在第19位，与里卡多还有一秒的差距。

多位车手在赛道上遭遇险情，包括皮亚斯特雷在1号弯前冲出赛道。而拉塞尔和诺里斯在10号弯前并排的事件引起了赛会干事的注意，双双受到调查。而维斯塔潘因涉嫌“不必要的速度过慢”也被传唤。