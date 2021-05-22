摩纳哥大奖赛FP3：维斯塔潘力压法拉利车手占据第一

休整一天之后，摩纳哥大奖赛继续进行。周四下午包揽了时间榜前二名的法拉利，延续了良好的状态，卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克依旧高居前三位，并且频繁地与维斯塔潘交替排名。

前三分之二阶段过后，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在游泳池弯附近撞墙，导致了红旗的出现。加拿大人的赛车被很快清理之后，车手们在赛道一开放就纷纷出场。

维斯塔潘跑出一圈1分11.294秒，领先塞恩斯0.047秒，成为排位赛前新的标杆时间。主场比赛的莱克勒克则落后队友0.211秒，位列第三名。

相比之下，梅赛德斯没有跟上节奏。虽然瓦尔特利·博塔斯提高了个人单圈时间，但只是勉强拍在第四，落后莱克勒克0.2秒。而世界冠军刘易斯·汉密尔顿以第七名完成本阶段，落在了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯之后，而且与队友的差距达到0.2秒之多。

基米·莱科宁排名第八，帮助阿尔法·罗密欧在本周末的所有三节练习里都进入了前十。同样还有阿斯顿·马丁，塞巴斯蒂安·维特尔虽然落后AlphaTauri的皮埃尔·加斯利不到0.2秒，但是以0.002秒的微弱差别，刚好把安东尼奥·吉奥维纳兹挡在前十之外。

迈凯伦车手丹尼尔·里卡多依旧感到挣扎，只是比周四提高了两个排名，并且落在兰斯·斯特罗尔之后。与此同时，Alpine同样未能达到状态，费尔南多·阿隆索排名第15位时，他的队友埃斯特班·奥康点滴。

哈斯新秀米克·舒马赫名列第14位，然而他在本阶段结束前一分钟左右时，在6号弯前的下坡路段上撞车，导致红旗第二次在本阶段出现，而赛会直接宣布阶段结束。由于德国人的赛车受损严重，能否赶上只相差两个小时的排位赛，成为最大的问号。