摩纳哥大奖赛FP3：红牛包揽前二，维斯塔潘佩雷兹优势微弱

排位赛前最后60分钟的练习阶段里，所有车手都为单圈做模拟。结果几轮交替之后，两辆红牛赛车以0.1秒多的优势领先其他赛车，而维斯塔潘比队友佩雷兹稍快，但俩人分别做出1分12.776秒和1分12.849秒，只有0.073秒的差别。

处于第三名的是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，加拿大人成为三名突破1分13秒的车手之一，而且排在法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前。

MCL60赛车有所升级的兰多·诺里斯，为迈凯伦挤进前五，随后从第六到第七，依次是皮埃尔·加斯利、查尔斯·莱克勒克、刘易斯·汉密尔顿、埃斯特班·奥康和瓦尔特利·博塔斯。

红牛之外的赛车竞争异常激烈，事实上从第五位的诺里斯和第16位的周冠宇，都在0.3秒之内。被广泛认为本周末有机会争夺胜利的费尔南多·阿隆索，没有得到干净的一圈，仅仅名列第14位。而用到升级的乔治·拉塞尔，本周至今未能进入前世，尽管排在第11位的他只相差博塔斯0.069秒。

威廉姆斯的两位车手、迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷、AlphaTauri的尼克·德福瑞斯排在最后四位，其中美国新秀洛根·萨金特在这四人里最靠前。

临近最后阶段，赛道上略显混乱。先因为凯文·马格努森在随后之前的8号弯而出现了虚拟安全车信号，随后汉密尔顿在第一个计时圈刚刚刷出全场最快时，在回头弯前的5号弯刹车不及，蹭上对上护墙，直接导致了红旗，并且提前结束了最后的练习阶段。