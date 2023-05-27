摩纳哥大奖赛FP3：红牛包揽前二，维斯塔潘佩雷兹优势微弱
马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹在被红旗提前中断的摩纳哥大奖赛第三节自由练习里占据前二，并且两辆红牛赛车旗鼓相当。
排位赛前最后60分钟的练习阶段里，所有车手都为单圈做模拟。结果几轮交替之后，两辆红牛赛车以0.1秒多的优势领先其他赛车，而维斯塔潘比队友佩雷兹稍快，但俩人分别做出1分12.776秒和1分12.849秒，只有0.073秒的差别。
处于第三名的是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，加拿大人成为三名突破1分13秒的车手之一，而且排在法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前。
MCL60赛车有所升级的兰多·诺里斯，为迈凯伦挤进前五，随后从第六到第七，依次是皮埃尔·加斯利、查尔斯·莱克勒克、刘易斯·汉密尔顿、埃斯特班·奥康和瓦尔特利·博塔斯。
红牛之外的赛车竞争异常激烈，事实上从第五位的诺里斯和第16位的周冠宇，都在0.3秒之内。被广泛认为本周末有机会争夺胜利的费尔南多·阿隆索，没有得到干净的一圈，仅仅名列第14位。而用到升级的乔治·拉塞尔，本周至今未能进入前世，尽管排在第11位的他只相差博塔斯0.069秒。
威廉姆斯的两位车手、迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷、AlphaTauri的尼克·德福瑞斯排在最后四位，其中美国新秀洛根·萨金特在这四人里最靠前。
临近最后阶段，赛道上略显混乱。先因为凯文·马格努森在随后之前的8号弯而出现了虚拟安全车信号，随后汉密尔顿在第一个计时圈刚刚刷出全场最快时，在回头弯前的5号弯刹车不及，蹭上对上护墙，直接导致了红旗，并且提前结束了最后的练习阶段。
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