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Formula 1 / Monaco GP 自由练习报告

摩纳哥大奖赛FP3：佩雷兹上升到第一，领先法拉利二人组0.041秒

塞尔吉奥·佩雷兹在摩纳哥大奖赛最后一节练习里为红牛攀升到时间榜第一，但两位法拉利车手紧随其后。

摩纳哥大奖赛FP3：佩雷兹上升到第一，领先法拉利二人组0.041秒
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法拉利的查尔斯·莱克勒克在周五的两节练习里占据了统治地位。不过，连夜对赛车做了调整之后，红牛在周六最后一个练习阶段，显示出能够与法拉利抗衡的速度。两支车队的四名车手轮番在时间榜前列交替。

进入最后阶段，佩雷兹跑出一圈1分12.476秒，而莱克勒克则为1分12.517秒。墨西哥人以0.041秒微弱的优势登上头名。卡洛斯·塞恩斯与法拉利队友相差了0.329秒，名列第三。这意味着本周末第一次，时间榜的头名被红牛车手占据。

相比之下，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘对RB18赛车的感觉依然稍稍不如队友。不过他与塞恩斯只有0.025秒之差。

余下车队的争夺里，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在连续第三节进入前十的同时，以0.016秒的微弱优势攀升到周五两节练习排名第五的兰多·诺里斯之前。

梅赛德斯为W13赛车换上了新的鼻翼套件，但两名车手依然在蒙特卡洛街头感到挣扎。刘易斯·汉密尔顿直到最后关头，才得到了比较干净的赛道位置，但止步于第七，距离加斯利都有0.165秒的差距，更别说相差佩雷兹的标杆时间接近整整一秒。

凯文·马格努森为哈斯取得了第八名，领先另一辆梅赛德斯赛车里的乔治·拉塞尔，俩人只有0.04秒的差距。费尔南多·阿隆索位列第十。在西班牙人身后是角田裕毅和米克·舒马赫。

当其他车队用软胎来为排位赛做准备时，阿斯顿·马丁在大部分时间里用了中性胎，直到最后阶段才换上软胎。塞巴斯蒂安·维特尔以第13名结束整个周末所有的练习工作，排在阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯前面。

周五第二节练习里撞了墙的丹尼尔·里卡多难以找到赛车的感觉，仅仅排在第16位，落在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后。周冠宇则以第19名完成本阶段，位于埃斯特班·奥康和兰斯·斯特罗尔之后。垫底位置上的则是尼古拉斯·拉蒂菲。

相比前两节练习，排位赛前的最后60分钟顺利度过，没有红旗，甚至也没有黄旗。不过，多名车手卷入了阻挡事件，而塞恩斯（对斯特罗尔）、佩雷兹（对拉塞尔）和周冠宇（对维斯塔潘）受到了赛会的传唤。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 27 1'12.476  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'12.517 0.041
3 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 28 1'12.846 0.370
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 29 1'12.881 0.405
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 22 1'13.210 0.734
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 19 1'13.226 0.750
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'13.375 0.899
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'13.436 0.960
9 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'13.476 1.000
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'13.585 1.109
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 25 1'13.645 1.169
12 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 26 1'13.827 1.351
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 28 1'13.838 1.362
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'13.849 1.373
15 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 22 1'13.882 1.406
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 29 1'14.104 1.628
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'14.260 1.784
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'14.639 2.163
19 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 25 1'14.861 2.385
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'14.910 2.434
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