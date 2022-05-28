摩纳哥大奖赛FP3：佩雷兹上升到第一，领先法拉利二人组0.041秒

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法拉利的查尔斯·莱克勒克在周五的两节练习里占据了统治地位。不过，连夜对赛车做了调整之后，红牛在周六最后一个练习阶段，显示出能够与法拉利抗衡的速度。两支车队的四名车手轮番在时间榜前列交替。

进入最后阶段，佩雷兹跑出一圈1分12.476秒，而莱克勒克则为1分12.517秒。墨西哥人以0.041秒微弱的优势登上头名。卡洛斯·塞恩斯与法拉利队友相差了0.329秒，名列第三。这意味着本周末第一次，时间榜的头名被红牛车手占据。

相比之下，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘对RB18赛车的感觉依然稍稍不如队友。不过他与塞恩斯只有0.025秒之差。

余下车队的争夺里，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在连续第三节进入前十的同时，以0.016秒的微弱优势攀升到周五两节练习排名第五的兰多·诺里斯之前。

梅赛德斯为W13赛车换上了新的鼻翼套件，但两名车手依然在蒙特卡洛街头感到挣扎。刘易斯·汉密尔顿直到最后关头，才得到了比较干净的赛道位置，但止步于第七，距离加斯利都有0.165秒的差距，更别说相差佩雷兹的标杆时间接近整整一秒。

凯文·马格努森为哈斯取得了第八名，领先另一辆梅赛德斯赛车里的乔治·拉塞尔，俩人只有0.04秒的差距。费尔南多·阿隆索位列第十。在西班牙人身后是角田裕毅和米克·舒马赫。

当其他车队用软胎来为排位赛做准备时，阿斯顿·马丁在大部分时间里用了中性胎，直到最后阶段才换上软胎。塞巴斯蒂安·维特尔以第13名结束整个周末所有的练习工作，排在阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯前面。

周五第二节练习里撞了墙的丹尼尔·里卡多难以找到赛车的感觉，仅仅排在第16位，落在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后。周冠宇则以第19名完成本阶段，位于埃斯特班·奥康和兰斯·斯特罗尔之后。垫底位置上的则是尼古拉斯·拉蒂菲。

相比前两节练习，排位赛前的最后60分钟顺利度过，没有红旗，甚至也没有黄旗。不过，多名车手卷入了阻挡事件，而塞恩斯（对斯特罗尔）、佩雷兹（对拉塞尔）和周冠宇（对维斯塔潘）受到了赛会的传唤。