摩纳哥大奖赛FP2：莱克勒克领衔法拉利包揽前二

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莱克勒克在第二节练习里继续快马加鞭。在前10分钟用硬胎做了练习后，随着丹尼尔·里卡多引发的红旗时段结束，他就开始用软胎不断刷新赛道上的最快单圈时间。最终，摩纳哥人在本周末第二个阶段里，做出了迄今为止最快的时间1分12.656秒。

红牛车手马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹没能构成真正的威胁，而塞恩斯在最后一次单圈冲刺练习时提高到1分12.700秒，以0.044秒之差紧跟队友。佩雷兹做出了两辆RB18赛车里较快的1分13.035秒，但仍与莱克勒克相差0.3秒之多，这在摩纳哥3.337公里长的赛道上已经算较大的差距。

赛道上第三快的车队依然是迈凯伦。兰多·诺里斯位列第五。继前一阶段之后，梅赛德斯赛车在第二节练习里依然挣扎。乔治·拉塞尔落后英国同胞有0.1秒以上，只能排在第六。相比之下，他们的队友遇到更多问题。里卡多在开场14分钟时，在游泳池弯的第二个出弯点撞上护墙。好在澳大利亚人平安无恙，但是赛会出示红旗中断了练习。

汉密尔顿在第一节练习中勉强处于前十，而在第二个阶段里仅仅排在第12位。而且，当法拉利和红牛车手一圈又一圈积累信心时，他和拉塞尔更早地进入长距离练习。

AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利排名第七，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。塞巴斯蒂安·维特尔则为阿斯顿·马丁连续两个阶段以第九收工。在里卡多的事故发生之前，德国人曾在游泳池弯的第一段失控，但以拉力赛车的姿势避免了撞上护墙。角田裕毅也在本阶段里进入了前十名，把哈斯的凯文·马格努森挡在之后。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯在错过了第一节练习的情况下，在第二个阶段回到赛道上，并且排在第13位。两位阿尔法·罗密欧车手直到本节练习开始10分钟后才驶出车库，却正好碰上红旗。第一次在摩纳哥驾驶F1赛车比赛的周冠宇，做出个人最快的1分14.535秒。虽然这个时间让他排在第15名——位于亚历山大·阿尔本之后，但是与经验更多的队友只相差0.057秒。

兰斯·斯特罗尔、米克·舒马赫、埃斯特班·奥康和尼古拉斯·拉蒂菲在所有做出计时圈的车手中排在最后四位。舒马赫在第一节自由练习开始不久遇到了问题。车队检查后发现是MGU-K引起了变速箱的相关故障，为他在间隙里更换了两个零件，但都属于可用范围之内。而里卡多在撞进护墙之前，没有做出有效的计时圈。