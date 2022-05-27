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Formula 1 / Monaco GP 自由练习报告

摩纳哥大奖赛FP2：莱克勒克领衔法拉利包揽前二

查尔斯·莱克勒克在摩纳哥大奖赛第二节自由练习里继续统治时间榜，卡洛斯·塞恩斯以微弱劣势屈居第二，帮助法拉利暂时领先红牛。

摩纳哥大奖赛FP2：莱克勒克领衔法拉利包揽前二
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莱克勒克在第二节练习里继续快马加鞭。在前10分钟用硬胎做了练习后，随着丹尼尔·里卡多引发的红旗时段结束，他就开始用软胎不断刷新赛道上的最快单圈时间。最终，摩纳哥人在本周末第二个阶段里，做出了迄今为止最快的时间1分12.656秒。

红牛车手马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹没能构成真正的威胁，而塞恩斯在最后一次单圈冲刺练习时提高到1分12.700秒，以0.044秒之差紧跟队友。佩雷兹做出了两辆RB18赛车里较快的1分13.035秒，但仍与莱克勒克相差0.3秒之多，这在摩纳哥3.337公里长的赛道上已经算较大的差距。

赛道上第三快的车队依然是迈凯伦。兰多·诺里斯位列第五。继前一阶段之后，梅赛德斯赛车在第二节练习里依然挣扎。乔治·拉塞尔落后英国同胞有0.1秒以上，只能排在第六。相比之下，他们的队友遇到更多问题。里卡多在开场14分钟时，在游泳池弯的第二个出弯点撞上护墙。好在澳大利亚人平安无恙，但是赛会出示红旗中断了练习。

汉密尔顿在第一节练习中勉强处于前十，而在第二个阶段里仅仅排在第12位。而且，当法拉利和红牛车手一圈又一圈积累信心时，他和拉塞尔更早地进入长距离练习。

AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利排名第七，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。塞巴斯蒂安·维特尔则为阿斯顿·马丁连续两个阶段以第九收工。在里卡多的事故发生之前，德国人曾在游泳池弯的第一段失控，但以拉力赛车的姿势避免了撞上护墙。角田裕毅也在本阶段里进入了前十名，把哈斯的凯文·马格努森挡在之后。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯在错过了第一节练习的情况下，在第二个阶段回到赛道上，并且排在第13位。两位阿尔法·罗密欧车手直到本节练习开始10分钟后才驶出车库，却正好碰上红旗。第一次在摩纳哥驾驶F1赛车比赛的周冠宇，做出个人最快的1分14.535秒。虽然这个时间让他排在第15名——位于亚历山大·阿尔本之后，但是与经验更多的队友只相差0.057秒。

兰斯·斯特罗尔、米克·舒马赫、埃斯特班·奥康和尼古拉斯·拉蒂菲在所有做出计时圈的车手中排在最后四位。舒马赫在第一节自由练习开始不久遇到了问题。车队检查后发现是MGU-K引起了变速箱的相关故障，为他在间隙里更换了两个零件，但都属于可用范围之内。而里卡多在撞进护墙之前，没有做出有效的计时圈。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'12.656  
2 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 32 1'12.700 0.044
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 31 1'13.035 0.379
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 33 1'13.103 0.447
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'13.294 0.638
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 31 1'13.406 0.750
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 32 1'13.636 0.980
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 31 1'13.912 1.256
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 32 1'14.059 1.403
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'14.134 1.478
11 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'14.239 1.583
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'14.267 1.611
13 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 28 1'14.468 1.812
14 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 33 1'14.486 1.830
15 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 23 1'14.525 1.869
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 29 1'14.623 1.967
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 33 1'14.894 2.238
18 France Esteban Ocon Alpine Renault 34 1'15.216 2.560
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 33 1'16.276 3.620
20 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 2    
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