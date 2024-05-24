摩纳哥大奖赛FP2：莱克勒克主场暂列第一，汉密尔顿第二

主场作战的莱克勒克在第一节练习中排名第四，但当时没有使用本周末最软配方的轮胎。进入第二个阶段，法拉利车手逐渐进入状态。

他先用中性胎做出1分12.372秒，超越马克斯·维斯塔潘用硬胎设下的1分13.265秒，并且上升到第一。此后，摩纳哥人不断用中等硬度的轮胎刷新时间，并且成功打破1分12秒大关，达到1分11.573秒。

接近半程时，维斯塔潘换上软胎，但还相差摩纳哥人0.25秒左右。法拉利车手换上同样配方的轮胎后，立即做出1分11.278秒，进一步提高了标杆时间。维斯塔潘试图还以颜色，但在隧道前的Portier路段后轮蹭墙，不得不放弃那一圈。

当时距离莱克勒克最接近的，是阿斯顿·马丁车手费尔南多·阿隆索，差距达到0.457秒，而马克斯·维斯塔潘进一步相差0.08秒列第三。

余下的阶段里，莱克勒克转向了长距离练习，他的个人时间没有提高，但也没有受到真正的威胁。汉密尔顿换上软胎后，从用中性胎做处的1分12.530秒进步到1分11.466秒后，在时间榜上前进到阿隆索之前，但仍然相差法拉利车手0.188秒，而这也使得维斯塔潘跌出前三名。

兰多·诺里斯是本阶段里排名最靠前的迈凯伦车手，但相差莱克勒克的标杆接近0.6秒之多，随后是另一辆法拉利赛车里的卡洛斯·塞恩斯。兰斯·斯特罗尔蹭在通过游泳池弯时右前轮“刷”墙，但幸运的是赛车没有任何受损，并且以第七名完成本阶段。

塞尔吉奥·佩雷兹名列第八，领先威廉姆斯的亚历山大·阿尔本，而前一阶段排名第三的乔治·拉塞尔位列第十。后者向车队报告了赛车震动剧烈的问题，车队为他进行了调整。

角田裕毅以微弱的差距无缘前十，而第一节练习里全场第二快的奥斯卡·皮亚斯特雷，在本阶段里仅位于第12位。不过，他与莱克勒克的单圈时间差距也在一秒左右。

两辆索伯赛车在本阶段里排在最后两位，瓦尔特利·博塔斯排在周冠宇之前，而俩人之间有0.7秒的差距。