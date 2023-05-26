摩纳哥大奖赛FP2：维斯塔潘居首，领先莱克勒克0.06秒

因为蒙特卡洛难以超车的特性，意味着只要在排位赛里取得靠前的位置并且能够在比赛第一圈及进站后守住位置，基本可以保证比赛结果。因此，与其他周五第二个阶段重在长距离练习不同的是，在摩纳哥更多的是排位赛单圈冲刺模拟。

大部分车手在开始阶段用较硬配方的轮胎之后，就换上软胎进行冲刺模拟。法拉利赛车延续着前一阶段的良好竞争力，而红牛在调整后恢复了速度。经过多轮练习后，维斯塔潘做出1分12.462秒，而莱克勒克达到了1分12.527秒，俩人占据了前两位并且只有0.065秒的差别。

前一阶段最快的塞恩斯也以微弱差距名列第三，但是他在本阶段还剩17分钟时，在通过游泳池路段的第二个弯角时直接撞墙，导致练习被红旗中断了5分钟。

阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索落后同胞0.1秒，以第四名结束周五的练习。迈凯伦的兰多·诺里斯位列第五，排在得到升级版赛车的刘易斯·汉密尔顿。而塞尔吉奥·佩雷兹在本阶段里与队友维斯塔潘相差半秒钟，只排在第七。

阿尔法·罗密欧成为本阶段最大黑马，由瓦尔特利·博塔斯在第八名，领跑余下的车手。两辆Alpine则位列前世的最后两名，皮埃尔·加斯利稍稍领先队友埃斯特班·奥康。

周冠宇在第一节练习里对赛车平衡感到挣扎，但阿尔法·罗密欧车队调整之后让他找回了一些感觉，以第13名收工。乔治·拉塞尔连续两个阶段未能进入前十，尽管他的W14赛车得到了同样的升级。

前一节练习最后阶段撞墙的亚历山大·阿尔本，在第二节练习里重返赛道，但是只做了9圈。而他与威廉姆斯队友洛根·萨金特排在最后两位。