摩纳哥大奖赛FP1：莱克莱克以微弱优势领先佩雷兹居首
查尔斯·莱克勒克为法拉利在摩纳哥大奖赛第一节自由练习里占据时间榜第一，但红牛的塞尔吉奥·佩雷兹仅以0.039秒之差紧随其后。
莱克勒克在西班牙因动力单元故障退赛之后，法拉利没有为他在本周末摩纳哥的主场比赛周末启用新动力单元，而是用回了第一套动力单元。
这是2022版规则下更宽更重的新一代F1赛车第一次驶上摩纳哥街道。当大部分车手都用硬胎寻找感觉时，两位法拉利车手用中性胎出场——而且用到了最后，红牛和梅赛德斯都尝试了两款较硬的轮胎，也有个别车手试用了软胎。蒙特卡洛周末的关键在于，车手通过自由练习的每一圈来寻找赛车的极限，能与护墙多接近。
不过，莱克莱克从一开始就展现了良好的速度，成为其他车手的标杆。最后10分钟，摩纳哥人做出一圈1分14.531秒，巩固了自己的头名位置。他的队友卡洛斯·塞恩斯则跑出1分14.601秒上升到第二。但是佩雷兹很快以1分14.570秒挤到了两名法拉利车手中间，阻止意大利车队在本周末第一个阶段里包揽前二名。相比之下，上周日赛后跃居车手年度积分榜第一的马克斯·维斯塔潘排在第四，相差争冠对手0.181秒。
由于车队希望在摩纳哥尽可能降低底板高度，不少车手都报告了赛车的颠簸问题严重，包括梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔。相反，迈凯伦表现出不错的状态。兰多·诺里斯排名第五，而丹尼尔·里卡多处在第七，俩人被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利隔开，但法国人只落后较快的迈凯伦车手0.026秒。
尽管W13赛车似乎出现了倒退，但梅赛德斯至少两辆赛车进入了前十。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分别排在第八和第十。而在接到汉密尔顿的报告之后，他的工程师彼得·博宁顿提议可以为他对赛车做快速的修改。本周末W13得到了鼻翼和前端的升级，但是并没有在第一节练习时为汉密尔顿启用。
塞巴斯蒂安·维特尔是四位使用了软胎的车手之一，他以第九完成本场60分钟的练习。而兰斯·斯特罗尔位列第12位，但仅仅相差前一位的角田裕毅0.003秒。
第一次在摩纳哥街头驾驶F1赛车的周冠宇顺利地完成第一节练习，并且在完成27圈后名列第17位。但是阿尔法·罗密欧再次受到了可靠性问题的困扰。瓦尔特利·博塔斯只跑了两个系统检测圈就再也没有出场，他的C42赛车疑似出现变速箱问题。
同样损失时间的还有哈斯的米克·舒马赫。德国人向车队报告了无法换挡的问题，车队指示他不要换挡，但他在几乎就要驶回维修区时停在了进口处，导致了本阶段唯一一面红旗，幸好哈斯得到及时清理，没有对第一节练习造成太多的耽误。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'14.531
|2
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1'14.570
|0.039
|3
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'14.601
|0.070
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'14.712
|0.181
|5
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|31
|1'15.056
|0.525
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|33
|1'15.083
|0.552
|7
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|33
|1'15.157
|0.626
|8
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|34
|1'15.211
|0.680
|9
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|33
|1'15.387
|0.856
|10
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'15.499
|0.968
|11
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|36
|1'15.536
|1.005
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'15.539
|1.008
|13
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|28
|1'15.749
|1.218
|14
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|30
|1'15.806
|1.275
|15
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|39
|1'16.110
|1.579
|16
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|24
|1'16.315
|1.784
|17
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'16.417
|1.886
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|30
|1'17.714
|3.183
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|12
|1'18.636
|4.105
|20
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
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