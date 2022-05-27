摩纳哥大奖赛FP1：莱克莱克以微弱优势领先佩雷兹居首

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莱克勒克在西班牙因动力单元故障退赛之后，法拉利没有为他在本周末摩纳哥的主场比赛周末启用新动力单元，而是用回了第一套动力单元。

这是2022版规则下更宽更重的新一代F1赛车第一次驶上摩纳哥街道。当大部分车手都用硬胎寻找感觉时，两位法拉利车手用中性胎出场——而且用到了最后，红牛和梅赛德斯都尝试了两款较硬的轮胎，也有个别车手试用了软胎。蒙特卡洛周末的关键在于，车手通过自由练习的每一圈来寻找赛车的极限，能与护墙多接近。

不过，莱克莱克从一开始就展现了良好的速度，成为其他车手的标杆。最后10分钟，摩纳哥人做出一圈1分14.531秒，巩固了自己的头名位置。他的队友卡洛斯·塞恩斯则跑出1分14.601秒上升到第二。但是佩雷兹很快以1分14.570秒挤到了两名法拉利车手中间，阻止意大利车队在本周末第一个阶段里包揽前二名。相比之下，上周日赛后跃居车手年度积分榜第一的马克斯·维斯塔潘排在第四，相差争冠对手0.181秒。

由于车队希望在摩纳哥尽可能降低底板高度，不少车手都报告了赛车的颠簸问题严重，包括梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔。相反，迈凯伦表现出不错的状态。兰多·诺里斯排名第五，而丹尼尔·里卡多处在第七，俩人被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利隔开，但法国人只落后较快的迈凯伦车手0.026秒。

尽管W13赛车似乎出现了倒退，但梅赛德斯至少两辆赛车进入了前十。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分别排在第八和第十。而在接到汉密尔顿的报告之后，他的工程师彼得·博宁顿提议可以为他对赛车做快速的修改。本周末W13得到了鼻翼和前端的升级，但是并没有在第一节练习时为汉密尔顿启用。

塞巴斯蒂安·维特尔是四位使用了软胎的车手之一，他以第九完成本场60分钟的练习。而兰斯·斯特罗尔位列第12位，但仅仅相差前一位的角田裕毅0.003秒。

第一次在摩纳哥街头驾驶F1赛车的周冠宇顺利地完成第一节练习，并且在完成27圈后名列第17位。但是阿尔法·罗密欧再次受到了可靠性问题的困扰。瓦尔特利·博塔斯只跑了两个系统检测圈就再也没有出场，他的C42赛车疑似出现变速箱问题。

同样损失时间的还有哈斯的米克·舒马赫。德国人向车队报告了无法换挡的问题，车队指示他不要换挡，但他在几乎就要驶回维修区时停在了进口处，导致了本阶段唯一一面红旗，幸好哈斯得到及时清理，没有对第一节练习造成太多的耽误。