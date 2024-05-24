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Formula 1 Monaco GP
自由练习报告

摩纳哥大奖赛FP1：汉密尔顿暂列第一，但法拉利、红牛没用软胎

刘易斯·汉密尔顿在摩纳哥大奖赛第一节自由练习里做出最快单圈，但红牛赛车没有在本阶段用最软配方轮胎进行练习。

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

对于车手来说，摩纳哥周末的关键在于通过三个练习阶段探索赛车与护墙的极限，并且积累贴墙而过的信心。

第一节练习前三十分钟，摩纳哥车手查尔斯·莱克勒克做出1分13.132秒占据头名，

梅赛德斯的汉密尔顿以0.165秒紧随其后，而马克斯·维斯塔潘相差法拉利车手0.344秒位居第三。不过，主场宠儿用硬胎做出的时间，而后俩人都用中性胎。

此时，Alpine报告称皮埃尔·加斯利因为需要对排气门进行修复，将错过余下的时间，而当时他只跑了6圈。

不少车手换上软胎进行排位赛练习，在奥斯卡·皮亚斯特雷刷新了全场最快时间后不久，乔治·拉塞尔用相同配方的轮胎做出1分12.295秒后上升到第一，而澳大利亚人又立即以一圈1分12.198秒还以颜色。此后，汉密尔顿也换上软胎，并且在第二圈达到1分12.169秒，攀升到第一名，取代了皮亚斯特雷。

还剩不到15分钟时，周冠宇在换上软胎后的第二个飞驰练习圈开始时，在一号弯上坡时左侧蹭到护墙，因此掉落了左侧鼻翼端板。就在不远处的莱克勒克在经过事发地点时，索伯赛车的碎片吸入了法拉利赛车底部，赛会短暂地出示红旗，以便进行清理。

最后还有5分钟左右时，练习阶段恢复，但前三名没有变化。而兰多·诺里斯以第四完成本周末的第一个阶段，相差队友0.2秒左右。莱克勒克最终名列第五，但没有使用软胎。而阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔分列第六七名，随后是RB车队的角田裕毅和丹尼尔·里卡多。法拉利的卡洛斯·塞恩斯在同样没有用软胎的情况下跻身前十。

红牛也没有在后半段用软胎进行练习，维斯塔潘用中性胎做出个人最快时间并且排在第11位，随后是队友塞尔吉奥·佩雷兹名列第12位。

周冠宇在前30分钟用硬胎做出的1分16.251秒，排名第19位，随后用软胎跑出一圈1分14.570秒。红旗时段过后的最后几圈，周冠宇重新回到赛道上，但报告赛车没有DRS。中国小将最终在本周末第一个阶段维持在第19名，他的索伯队友瓦尔特利·博塔斯则排在第13位。

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