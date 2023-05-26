摩纳哥大奖赛FP1：塞恩斯暂时领跑时间榜

伊莫拉的比赛因为洪水灾难而取消后，所有车队都在摩纳哥启用了不同程度的升级，尤以梅赛德斯幅度最大，包括底板、侧箱、悬挂等。

摩纳哥周末的重点在于，车手和车队需要在排位赛之前对赛车性能建立足够的理解，因此自由练习里需要尽可能在赛道上积累经验和信心。本赛季前五场比赛保持全胜的红牛，在本周末第一个赛道阶段里有些慢热，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘和队友塞尔吉奥·佩雷兹没能在时间榜上排进前三。

在前半段主要用硬胎练习后，塞恩斯和阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索在最后15分钟里，换上中性胎进行单圈飞驰模拟。两位西班牙车手连续在时间榜头名交替，直到威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在还剩5分钟时，在一号弯撞墙导致红旗。

最终，法拉利车手做出1分13.372秒，以0.338秒的优势占据第一。驾驶升级版W14赛车的刘易斯·汉密尔顿名列第三，落后阿隆索0.3秒，只比第四位的佩雷兹快了0.003秒。主场比赛的查尔斯·莱克勒克以不到0.1秒之差紧随其后，维斯塔潘则排在第六。荷兰人向车队抱怨了RB19赛车的平衡问题，尽管他的团队做了调整，但依然没有做出更有竞争力的时间。

启用“三冠王”特殊涂装的迈凯伦，由兰多·诺里斯以第七名结束本周末的第一节练习，领先Alpine的埃斯特班·奥康、阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。阿尔本在撞墙前做出的时间，让他在时间榜上排名第十。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯名列第11位，当汉密尔顿跻身前三时，队友乔治·拉塞尔只排在第15位。周冠宇在本阶段里排在第19位。