摩纳哥大奖赛FP1：佩雷兹最快，莱克勒克开门黑
时隔两年，F1赛车重回蒙特卡洛时，塞尔吉奥·佩雷兹为红牛在摩纳哥大奖赛第一节自由练习里占据时间榜头名梅赛德斯无缘前三名。
去年受到新冠肺炎疫情影响，摩纳哥大奖赛未能举行。本周末，成为当前一代F1赛车第一次蒙特卡洛湾周围狭窄的街道上飞驰。
本赛季前两个阶段的练习时间从一个半小时缩短到一小时后，摩纳哥的赛道更加繁忙。
在使用了倍耐力为本周末带来的所有三款最软配方的轮胎之后，佩雷兹以软胎——C5配方轮胎——做出了全场最快单圈时间1分12.487秒。
在本阶段还剩10分钟不到时，红牛原本有望包揽前二，当时在双双用中性胎的情况下，马克斯·维斯塔潘领衔队友0.169秒。不过，墨西哥人换上更软的轮胎后，跑出了更快的时间——1分12.536秒。
与此同时，从开场就速度不俗的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯，把个人时间提升到1分12.606秒，虽然超过了维斯塔潘，但是仍落后佩雷兹0.07秒。而进入倒计时阶段，佩雷兹又做了一次冲刺练习，把标杆时间提高到近0.05秒。
AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在最后阶段，用软胎跑出了全场第四快的时间，刚刚好超过了梅赛德斯方面较快的车手，比曾经三次在此获得胜利的刘易斯·汉密尔顿快乐0.066秒。而瓦尔特利·博塔斯则落在队友之后。不过，两位梅赛德斯车手都没有用到最软的轮胎。
本周早些时候，迈凯伦宣布一次性地使用浅蓝色与橙色构成的、海湾石油赛车的经典涂装，让人充满了期待。终于，兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多驾驶两辆MCL35M赛车驶上赛道就吸引眼球。不过，在第一个准备阶段里，迈凯伦暂时落后中游集团的竞争对手。诺里斯排名第七，而里卡多则只有第15位。
阿斯顿·马丁迎来本赛季又一个较为理想的开局，由塞巴斯蒂安·维特尔进入了前十，位居第八，尽管他相差诺里斯近0.5秒。
第一次在摩纳哥驾驶F1赛车的角田裕毅名列第九，帮助AlphaTauri两辆赛车都进入了前十。阿尔法·罗密欧的老将基米·莱科宁则排在第十。
兰斯·斯特罗尔以0.009秒之差，处于第11位，而他身后的另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹也只是落后了0.016秒，并且排在曾经两次在摩纳哥取胜的费尔南多·阿隆索之前。
尼古拉斯·拉蒂菲成为本阶段较快的威廉姆斯车手，而且排在了第14位。哈斯车手尼基塔·马兹平虽然落在里卡多和埃斯特班·奥康身后，但本赛季第二次在阶段里排名高于同为新秀的队友米克·舒马赫。乔治·拉塞尔位列倒数第二，是所有完成整个阶段车手中最慢的。
作为全场唯一主场作战的车手，查尔斯·莱克勒克在本周末的第一个阶段只进行了4圈，就因为变速箱故障戛然而止。
About this article
|Series
|Formula 1