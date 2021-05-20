摩纳哥大奖赛FP1：佩雷兹最快，莱克勒克开门黑

去年受到新冠肺炎疫情影响，摩纳哥大奖赛未能举行。本周末，成为当前一代F1赛车第一次蒙特卡洛湾周围狭窄的街道上飞驰。

本赛季前两个阶段的练习时间从一个半小时缩短到一小时后，摩纳哥的赛道更加繁忙。

在使用了倍耐力为本周末带来的所有三款最软配方的轮胎之后，佩雷兹以软胎——C5配方轮胎——做出了全场最快单圈时间1分12.487秒。

在本阶段还剩10分钟不到时，红牛原本有望包揽前二，当时在双双用中性胎的情况下，马克斯·维斯塔潘领衔队友0.169秒。不过，墨西哥人换上更软的轮胎后，跑出了更快的时间——1分12.536秒。

与此同时，从开场就速度不俗的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯，把个人时间提升到1分12.606秒，虽然超过了维斯塔潘，但是仍落后佩雷兹0.07秒。而进入倒计时阶段，佩雷兹又做了一次冲刺练习，把标杆时间提高到近0.05秒。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在最后阶段，用软胎跑出了全场第四快的时间，刚刚好超过了梅赛德斯方面较快的车手，比曾经三次在此获得胜利的刘易斯·汉密尔顿快乐0.066秒。而瓦尔特利·博塔斯则落在队友之后。不过，两位梅赛德斯车手都没有用到最软的轮胎。

本周早些时候，迈凯伦宣布一次性地使用浅蓝色与橙色构成的、海湾石油赛车的经典涂装，让人充满了期待。终于，兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多驾驶两辆MCL35M赛车驶上赛道就吸引眼球。不过，在第一个准备阶段里，迈凯伦暂时落后中游集团的竞争对手。诺里斯排名第七，而里卡多则只有第15位。

阿斯顿·马丁迎来本赛季又一个较为理想的开局，由塞巴斯蒂安·维特尔进入了前十，位居第八，尽管他相差诺里斯近0.5秒。

第一次在摩纳哥驾驶F1赛车的角田裕毅名列第九，帮助AlphaTauri两辆赛车都进入了前十。阿尔法·罗密欧的老将基米·莱科宁则排在第十。

兰斯·斯特罗尔以0.009秒之差，处于第11位，而他身后的另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹也只是落后了0.016秒，并且排在曾经两次在摩纳哥取胜的费尔南多·阿隆索之前。

尼古拉斯·拉蒂菲成为本阶段较快的威廉姆斯车手，而且排在了第14位。哈斯车手尼基塔·马兹平虽然落在里卡多和埃斯特班·奥康身后，但本赛季第二次在阶段里排名高于同为新秀的队友米克·舒马赫。乔治·拉塞尔位列倒数第二，是所有完成整个阶段车手中最慢的。

作为全场唯一主场作战的车手，查尔斯·莱克勒克在本周末的第一个阶段只进行了4圈，就因为变速箱故障戛然而止。