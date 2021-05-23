摩纳哥大奖赛：莱克勒克未战先退后，维斯套潘完美获胜

原本，法拉利担心排位赛最后一圈的撞车，可能使莱克勒克的变速箱受损。周日上午，意大利车队进行了详细检查后，确认摩纳哥人变速箱完好无损，能够在家门口从杆位投入比赛。

然而就在赛车出场时刻，法拉利却发现赛车左侧驱动轴有故障，而且无法及时赶在比赛开始前修复。这使得莱克勒克只能提前退出了比赛。这意味着排位赛第二名的维斯塔潘取而代之，实际上拥有了杆位，尽管处在第二个发车格，而其他车手也顺势等于前进一位。

比赛开始后，前方空旷的瓦尔特利·博塔斯做出良好的发车，但是红牛车手在进入一号弯时还是守住了线路，从此领跑比赛。前几圈过后，前十名没有变化。

本周末对赛车感到挣扎的刘易斯·汉密尔顿，因为莱克勒克的退赛而等于前进了一名。但是面对身前的皮埃尔·加斯利，他始终无法真正接近AlphaTauri赛车。第29圈，眼见超车机会不大，英国人首先进站并且换上了硬胎。

一圈后，博塔斯在跑在第二的情况下进站。然而，梅赛德斯遭遇了一场突如其来的灾难。轮胎工在给芬兰人更换右前轮时，螺母直接被钻入了轮轴并且无法被取出。这意味着博塔斯的比赛戛然而止。

就在梅赛德斯为博塔斯的换胎问题不知所措时，汉密尔顿的先进站策略没有起到效果。身前的加斯利在换胎后依然领先七届世界冠军。此时，原本在汉密尔顿身后的阿斯顿·马丁车手塞巴斯蒂安·维特尔，虽然晚进站，但出站时一举上升两个名次，前进到第五。

博塔斯的退赛，不仅扫去了维斯塔潘的后顾之忧，也使得排位赛第四名、从实际第三位发车的卡洛斯·塞恩斯，以及之后的兰多·诺里斯成为最大受益者。荷兰人换胎后稳稳地守住位置，并且在余下的比赛里没有受到任何挑战。

最终，此前从未在摩纳哥拿到过前三名成绩的维斯塔潘，第一个冲过网球名将塞雷娜·威廉姆斯挥舞的格子旗，第一次在摩纳哥获胜并站上领奖台的同时，在积分榜上超过了汉密尔顿，职业生涯第一次领跑锦标赛积分榜。

虽然莱克勒克错过了为法拉利争取胜利的好机会，但是塞恩斯以第二名完赛，获得他投奔马拉内罗之后的第一个领奖台成绩。无论如何，这个领奖台的成绩，宣告了法拉利从上赛季的低迷中开始复苏。

与塞恩斯在后半场比赛里孤独前进相反的是，诺里斯在第三的位置上受到了塞尔吉奥·佩雷兹的挑战。墨西哥从第九位发车，但是在维斯塔潘进站后，一度领跑比赛，尽管只持续了一圈。而当他换上硬胎之后，一举超越到了第四。此后他奋力赶路，但没有得到真正的机会，落后诺里斯一秒钟，与领奖台擦肩而过。

在抵挡住佩雷兹之后，诺里斯本赛季第二次以前三名完赛，并且代表迈凯伦自2011年简森·巴顿之后第一次站上摩纳哥的领奖台。

维特尔凭借策略上升到第一五之后，尽管无法赶上身前的佩雷兹，但是能够守住对加斯利的位置。在连续4场无缘前十名后，他加入阿斯顿·马丁之后第一次积分完赛，也终于打破了自去年土耳其雨站后的积分荒。

尽管没能提升排名，但是加斯利从比赛一开始就牢牢守住对汉密尔顿的领先位置。英国人在进站后还是没能超过AlphaTauri车手感到沮丧。此后迟迟无法超过之下，他在尾声阶段利用身后与兰斯·斯特罗尔足够的差距，额外多进一次站冲击最快单圈时间。结果，他在第69圈成功做到，为自己挽回了一定的损失，尽管本场过后，他在积分榜上被维斯塔潘反超4分。

前十名之外发车的斯特罗尔，以出色的起步，在开场圈就上升到第十。虽然他一度受到调查，因为疑似在出站时轧到了维修区出口外的标志线，但很快被证明了清白。他以第八名完赛，意味着阿斯顿·马丁回归F1后第一次双积分完赛。

而在两辆前十名发车的赛车退赛之后，埃斯特办·奥康为Alpine拿到了第九名。阿尔法·罗密欧的安冬尼奥·吉奥维纳兹则成为最后一个拿到积分的车手。意大利人在排位赛里，代表自己的车队本赛季第一次进去Q3。比赛后期，他追逐奥康，但最终还是相差0.4秒完赛。基米·莱科宁则被自己的队友，挡在积分区之外。

本场比赛中，除了斯特罗尔两次在游泳池路段遇险，一次骑上路肩后赛车弹起，另一次更是像莱克勒克那样右侧蹭到护栏，但都没有真正引发事故。全场没有安全车出动，甚至连黄旗都没有出现。

丹尼尔·里卡多在整个周末都感到挣扎的情况下，以第12名完赛。迈凯伦本赛季开始以来连续双积分完赛的纪录就此终结。时隔两年回归摩纳哥比赛的费尔南多·阿隆索只获得第13名。

威廉姆斯的第750场大奖赛，获得第14和15名的成绩，乔治·拉塞尔位于队友尼古拉斯·拉蒂菲身前。

三名首次在摩纳哥参加F1比赛的新秀车手悉数完赛，角田裕毅最为考前，而尼基塔·马兹平领先哈斯队友米克·舒马赫1.4秒完赛，第一次在正赛成绩中排在队友身前。