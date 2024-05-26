摩纳哥大奖赛：莱克勒克主场首次获胜，重燃争冠希望

由于哈斯赛车在排位赛后被发现尾翼不符合规则，尼科·霍肯博格和凯文·马格努森被取消了成绩，退到发车区最后开始比赛。

比赛第一圈异常混乱，当莱克勒克从杆位领先进入一号时，他身后的皮亚斯特雷和塞恩斯斯发生了碰擦，西班牙人左前轮爆胎，在4号弯无法进弯。

更大的混乱在队伍后方，塞尔吉奥·佩雷兹在通过一号弯后上坡的过程中，被两辆哈斯赛车追击。右侧的马格努森左前轮和佩雷兹的右后轮发生接触，红牛赛车直接打转，位于左侧的霍肯博格试图加速躲开，但就在快要大逃亡时，后部还是被失控的红牛赛车撞上，变成了异常三车连环事故。从第18位发车后落到最后的周冠宇几乎停下赛车后缓缓经过事发地点。

而就在进入隧道之前，两辆Alpine车轮相碰，试图超车的埃斯特班·奥康赛车被弹起。几乎与其同时，佩雷兹与马格努森碰撞后大量的碎片和护栏损坏，赛会出示红旗中断了比赛，所有剩余赛车回到维修区，并且暂停了40分钟左右。

暂停期间，奥康因为赛车受损而直接退赛，他被判定引发了与队友的事故，并且收到了10秒处罚，但因为不会继续比赛，转换成下一场在加拿大的比赛里退后5个发车位置，并且扣除2个驾照分。赛会干事留意到塞恩斯和皮亚斯特雷的事故，但查看后认定无需介入。而对于佩雷兹和两位哈斯车手的事故，赛会干事认定无需调查。

红旗之后的重新发车顺序，参考了第一圈进行到第二条安全车线时的赛车位置。自20023年澳大利亚大奖赛后，国际汽联会首先以通过第一计时段线的顺序来决定，但是起步不利的周冠宇在红旗出现时被堵在事发地——Massenet弯的入口前，因此无法以第一计时段线来决定赛车顺序，改为以一号弯之后，位于维修区出口白线附近的第二条安全车线。这样一来，因为塞恩斯在通过这条线时还处于第三，所以幸运地保持在第三位重新开始比赛。

静态重新发车后，没有赛车的顺序发生改变。无论中性胎换硬胎，还是反向硬胎换了中性胎，甚至没有换胎的赛车都在余下的比赛中全力保存轮胎。除了瓦尔特利·博塔斯在第17圈进站、兰斯·斯特罗尔在第42圈进站以及此后意外爆胎不得不再次换胎之外，其他身后所有赛车都保持位置上。直到第54圈，博塔斯在6号弯前超过洛根·萨金特，才有了第一次在赛道上的超越。

跑在第一位的莱克勒克稳健地保持着与后方皮亚斯特雷的距离，同时良好地管理着轮胎。梅赛德斯在第51圈尝试让第七位的刘易斯·汉密尔顿先进站，给身前的马克斯·维斯塔潘制造麻烦，但是英国人换胎后的圈速并不显著，红牛轻松应对，让荷兰人守在第六。不过，对于第五位的乔治·拉塞尔来说，面对身前第四位的兰多·诺里斯没有任何机会。

比赛结束前几圈，塞恩斯紧紧咬住皮亚斯特雷，但而换胎后的维斯塔潘也在拉塞尔身后寻找机会，但是仍然没有任何超车的可能性。

最终，莱克勒克以7.152秒的优势，在他从小长大的街道上第一个冲过终点线，在他整个赛车生涯里第一次主场获胜——也是他个人的第六场大奖赛胜利。皮亚斯特雷第一次在摩纳哥登上领奖台，而塞恩斯以第三名完赛。

诺里斯、拉塞尔、维斯塔潘和汉密尔顿只能接受在原发车排名上完赛的结果。角田裕毅、亚历山大·阿尔本分别获得第八九名。加斯利在开场圈的事故中相对幸运地没有车损，保持在第十位完赛。

排位赛Q1遭到淘汰的费尔南多·阿隆索在重新开始比赛时换上了中性胎，因此一直控制着速度，最后名列第11位，排另一位曾在摩纳哥取得胜利的丹尼尔·里卡多身前。博塔斯在换胎后利用轮胎更新的优势，超过了索伯队友周冠宇、威廉姆斯的萨金特，在斯特罗尔爆胎后前进到第13名完赛。加拿大人遭遇意外以后换上了软胎，尽管这帮助他快速追回几个名次，但止步于第14位。

周冠宇原本用中性胎发车，在红旗之后换上硬胎。比赛绝大部分时间里，他只能跟在阿隆索领头的“火车”中。尽管比赛后期他完成过对萨金特的超越，但轮胎极具衰退后，让他不得不在最后几圈进站换上软胎，最终以第16位完成了艰难的一个周末。

由于维斯塔潘自去年新加坡后第一次在完成的比赛里未能进入前五名，积分榜位于第二位的莱克勒克与荷兰车手的积分差距缩小到31分。而对于这个原本被认为将被维斯塔潘和红牛统治的赛季来说，前八场比赛三次无缘胜利，无疑增加了一定的戏剧性。已经取得两场胜利的法拉利，与制造商年度积分榜头名的红牛只相差24分。而在阿尔本为威廉姆斯拿到积分后，索伯成为目前唯一没有拿到积分的车队。