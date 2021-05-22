摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克以戏剧性方式摘下杆位，汉密尔顿仅列第七

时隔两年在摩纳哥比赛，法拉利告别了2020赛季以来的疲态，在三节自由练习里就表现出强劲速度，并且延续到了关键的排位赛里。相反，梅赛德斯在赛车调校方面遇到了难题，尤其是世界冠军刘易斯·汉密尔顿迟迟无法找到节奏。

进去Q3，杆位成为法拉利车手与红牛的马克斯·维斯塔潘之间的较量。荷兰人先做出1分10.576秒，占据头名。但是，主场作战的莱克勒克在第一圈跑出1分10.611秒后，一句攀升到第一，而且领先红牛对手0.23秒。

当汉密尔顿状态不佳时，瓦尔特利·博塔斯在逐渐找到感觉后，做出一圈1分10.601秒后位列第三，抢到了卡洛斯·塞恩斯之前，为梅赛德斯留住了争夺杆位的一线机会。

最后时刻，所有赛车都在赛道上做最后一次尝试。当汉密尔顿正接近最后两个弯时，突然放慢了速度，原来莱克勒克在游泳池路段右轮蹭到了护栏后撞墙，导致了红旗出现。当时计时器只剩下大约30秒，意味着所有正在加速的赛车都不得不放弃飞驰圈。

当时维斯塔潘刚刚在第一个计时段做出全场最快的时间，但是无法继续赶路。这意味着莱克勒克在家门口拿到杆位。凭借这个结果，法拉利自2019年墨西哥大奖赛后第一次获得杆位发车机会的同时，也将2017年后第一次在蒙特卡洛从第一位开始比赛。

迈凯伦车手兰多·诺里斯的第一圈与博塔斯只有0.019秒的差距，但是红旗的出现让他无法提高个人时间，只能接受第五名的结果。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利将与英国小将一同在第三排发车。

汉密尔顿个人的单圈时间相差杆位0.6秒之多，只名列第七。这是他自去年最终赢下比赛且夺得个人第七个世界冠军的土耳其大奖赛后，第一次没能在排位赛没能进入前三。

塞巴斯蒂安·维特尔保持了个人本周末的良好状态，代表阿斯顿·马丁跻身Q3。他将在正赛里，在红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹之前起步。墨西哥人是红旗出现前唯一个人时间有所进步的车手，但还是只获得了第九名。

埃斯特班·奥康在 Alpine赛车状态不如中游对手的情况下，代表法国车队进入了Q2。但是尽管法国车手倾尽全力，还是以0.077秒无缘前十名竞争。

2018年在摩纳哥赢得胜利的丹尼尔·里卡多，整个周末无法对迈凯伦赛车找到良好的感觉，以第12名完成了排位赛。本周末迄今为止，澳大利亚人还从未进入过时间榜前十。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔同样在Q2遭到淘汰，名列第13位。基米·莱科宁相差吉奥维纳兹几乎0.2秒，本赛季第四次排位赛成绩不如队友。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔延续了本赛季出色的排位赛表现，连续第五场进入Q2，尽管在这个阶段里位列最后一名。

德国人在Q1涉险过关。AlphaTauri的角田裕毅的最后一圈虽然进步，但还是相差了阿斯顿·马丁车手0.018秒，在第一阶段遭到了淘汰。

当日本新秀的努力无功而返时，费尔南多·阿隆索成为唯一能对维特尔构成威胁的人。但是西班牙老将延续了本周末挣扎的感觉，与及格线相差了0.1秒以上。当拉塞尔又一次突围成功时，尼古拉斯·拉蒂菲落后队友0.35秒，只是领先唯一在排位赛里出场的哈斯车手尼基塔·马兹平——俄罗斯人慢了0.6秒左右。

米克·舒马赫在第三节自由练习里严重撞坏了赛车，哈斯车队在排位赛前就确认无法及时为他修复赛车。