摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克统治级表现第三次主场摘杆位

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
从未在家门口比赛里赢得过任何胜利的莱克勒克本周末势头强劲，在排位赛前的最后一节里高居时间榜头名。
Q3开始后，法拉利车手做出一圈1分10.419秒，早早处于准杆位，不过皮亚斯特雷以0.026秒之差紧随其后。马克斯·维斯塔潘虽然在S1最快，但S2相差0.3秒，第一圈后排在第三。
第二个计时圈，澳大利亚人只进步了0.02秒，而摩纳哥人则进一步提高到1分20.270秒。随着维斯塔潘的第二圈在一号弯因赛车“太滑”蹭墙，莱克勒克锁定了周日从杆位发车的机会，也是他第三次摘下主场的杆位。
卡洛斯·塞恩斯在最后时刻取得进步后上升到第三，但与队友仍有0.248秒的差距。他将同兰多·诺里斯一起从第二排发车。
乔治·拉塞尔做出了本场排位赛里第一计时段的最快时间，但W15在第二段落后不少，使得英国人最后只能排在第五。维斯塔潘的第一个计时圈滑落到第六位。
周五第一节自由练习里最快的刘易斯·汉密尔顿相差队友0.078秒，排名第七，只能从第四排发车。角田裕毅代表RB闯入Q3后，领先威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和Alpine的皮埃尔·加斯利。
不过，塞恩斯因为涉嫌在Q1里挡道维斯塔潘而收到调查，而加斯利因为没有遵照赛事总监关于最大时间差的指示，也受到传唤。
Q2结束时，原本在淘汰区的加斯利攀升到第五，将Alpine队友埃斯特班·奥康挤到第11位，意味着阿尔本以0.069秒的微弱优势惊险进入前十名争夺。Q1里表现不俗的两位哈斯车手双双止步于本阶段，尼科·霍肯博格尽管有所提高，但仍然距离及格线还有0.02秒左右，取得第12名，但他因为在Q1里阻挡了奥康而受到调查。凯文·马格努森没能在最后一圈进步，名列第15位 。在角田进入最后一阶段的情况下，丹尼尔·里卡多排在第13位，而兰斯·斯特罗尔同样在本阶段遭到淘汰。
Q1期间赛道上车流繁杂，不少车手都难以做出需要的干净圈。费尔南多·阿隆索排在第16位，以0.032秒之差被淘汰出局。西班牙本赛季连续两场止步于排位赛第一阶段。但更大的冷门由塞尔吉奥·佩雷兹制造，紧紧排在第18位，还落在威廉姆斯的洛根·萨金特之后——美国车手距离阿隆索0.001秒，同样无缘紧急。
两辆索伯赛车在整个周末缺乏性能。在第三节练习里撞强的瓦尔特利·博塔斯得以在排位赛一开始就出场，但只排在第19名。周冠宇向车队报告赛车出现众多转向不足，尽管他倾尽全力，仍与队友有半秒的差距，只能排在最后一名。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
摩纳哥大奖赛：莱克勒克主场首次获胜，重燃争冠希望
上海E-PRIX第二场：达科斯塔夺冠，杰克·休斯首登领奖台
汉密尔顿认为拉塞尔在摩纳哥获得新鼻翼后占优
上海E-PRIX第一场：埃文斯收获赛季第二胜，捷豹继续扩大领先优势
上海E-PRIX第一场：埃文斯收获赛季第二胜，捷豹继续扩大领先优势
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments