摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克统治级表现第三次主场摘杆位

从未在家门口比赛里赢得过任何胜利的莱克勒克本周末势头强劲，在排位赛前的最后一节里高居时间榜头名。

Q3开始后，法拉利车手做出一圈1分10.419秒，早早处于准杆位，不过皮亚斯特雷以0.026秒之差紧随其后。马克斯·维斯塔潘虽然在S1最快，但S2相差0.3秒，第一圈后排在第三。

第二个计时圈，澳大利亚人只进步了0.02秒，而摩纳哥人则进一步提高到1分20.270秒。随着维斯塔潘的第二圈在一号弯因赛车“太滑”蹭墙，莱克勒克锁定了周日从杆位发车的机会，也是他第三次摘下主场的杆位。

卡洛斯·塞恩斯在最后时刻取得进步后上升到第三，但与队友仍有0.248秒的差距。他将同兰多·诺里斯一起从第二排发车。

乔治·拉塞尔做出了本场排位赛里第一计时段的最快时间，但W15在第二段落后不少，使得英国人最后只能排在第五。维斯塔潘的第一个计时圈滑落到第六位。

周五第一节自由练习里最快的刘易斯·汉密尔顿相差队友0.078秒，排名第七，只能从第四排发车。角田裕毅代表RB闯入Q3后，领先威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和Alpine的皮埃尔·加斯利。

不过，塞恩斯因为涉嫌在Q1里挡道维斯塔潘而收到调查，而加斯利因为没有遵照赛事总监关于最大时间差的指示，也受到传唤。

Q2结束时，原本在淘汰区的加斯利攀升到第五，将Alpine队友埃斯特班·奥康挤到第11位，意味着阿尔本以0.069秒的微弱优势惊险进入前十名争夺。Q1里表现不俗的两位哈斯车手双双止步于本阶段，尼科·霍肯博格尽管有所提高，但仍然距离及格线还有0.02秒左右，取得第12名，但他因为在Q1里阻挡了奥康而受到调查。凯文·马格努森没能在最后一圈进步，名列第15位 。在角田进入最后一阶段的情况下，丹尼尔·里卡多排在第13位，而兰斯·斯特罗尔同样在本阶段遭到淘汰。

Q1期间赛道上车流繁杂，不少车手都难以做出需要的干净圈。费尔南多·阿隆索排在第16位，以0.032秒之差被淘汰出局。西班牙本赛季连续两场止步于排位赛第一阶段。但更大的冷门由塞尔吉奥·佩雷兹制造，紧紧排在第18位，还落在威廉姆斯的洛根·萨金特之后——美国车手距离阿隆索0.001秒，同样无缘紧急。

两辆索伯赛车在整个周末缺乏性能。在第三节练习里撞强的瓦尔特利·博塔斯得以在排位赛一开始就出场，但只排在第19名。周冠宇向车队报告赛车出现众多转向不足，尽管他倾尽全力，仍与队友有半秒的差距，只能排在最后一名。