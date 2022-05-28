摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克收获主场二连杆，佩雷兹Q3末期撞墙

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虽然第三节自由练习的标杆时间被塞尔吉奥·佩雷兹夺走，但是进入排位赛后，主场宠儿莱克勒克仍是杆位的大热门。在顺利通过前两个阶段的考验之后，摩纳哥车手在第一次尝试时做出1分11.376秒，领先塞恩斯0.2秒之多。而佩雷兹还相差西班牙人0.02秒，整个周末对赛车感觉不如队友的马克斯·维斯塔潘则位列第四。

最后时刻，法拉利和红牛的四位车手为杆位发起最后的冲击。然而，佩雷兹在隧道前的9号弯突然失控后尾部撞墙。在他身后的塞恩斯紧急刹车，但还是没能躲开横在赛道上的红牛赛车。这立即造成了大堵车，堵住了维斯塔潘的去路。红旗在本场排位赛里第二次出现。

就在此时，跑在前方的莱克勒克已经在原来的基础上继续提高。虽然这意味着他的第二圈无法完成，但先前的单圈时间已经让他锁定杆位。去年在家门口作战时，莱克勒克因为在出场圈赛车发生了故障，没能投入比赛。明天，他将有机会打破从未在摩纳哥完赛的诅咒。

塞恩斯在红旗之前领先佩雷兹的结果，帮助法拉利自2017年后第一次在摩纳哥占据第一排发车位。而红牛将从第二排发车。

争冠两强的单圈时间对其余所有赛车有着巨大的优势。而在第二梯队最前排的争夺中，兰多·诺里斯为迈凯伦拿下发车区的第五个发车位。梅赛德斯的乔治·拉塞尔是唯一没有在Q3里受到红旗影响的车手，但是他在第二圈的进步没能超越诺里斯，将从第六位发车。

几乎就在佩雷兹事故发生的同时，Alpine的费尔南多·阿隆索在6号弯也失控撞了墙。他将从第七位开始正赛。

两辆梅赛德斯赛车在Q3的第一圈用旧软胎做出。但是刘易斯·汉密尔顿换上新轮胎后的计时圈，因为红旗而浪费，将与阿隆索一同从第四排投入比赛。另一位世界冠军车手塞巴斯蒂安·维特尔为阿斯顿·马丁冲入了排位赛第三节，并且取得第九名，稍稍领先另一位Alpine车手埃斯特班·奥康。

Q2最后的冲刺结束，角田裕毅距离及格线0.1秒，止步于第11名，无缘进入Q3。阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯相差日本车手0.112秒，但是至少领先两辆哈斯赛车和迈凯伦的丹尼尔·里卡多。值得一提的是，博塔斯、凯文·马格努森和里卡多只有不到0.05秒的差距。

米克·舒马赫虽然闯入了第二阶段，但是在第一轮冲刺时锁死了轮胎，让他不得不进站更换轮胎。但是他最终的努力仍然停留在第15位。

本场排位赛在Q1尾声阶段就场面混乱。倒计时还剩2分30秒左右时，赛道上突然出现了红旗，事后证明属于赛道抢险员的一次误操作。因为角田裕毅只是在隧道之后之字弯蹭了护墙。但是因为某个路段有了红旗信号，赛会不得不打出红旗。虽然只中断了两分钟，但这打乱了为Q2入场券进行争夺的车手的节奏，因为大量赛车在维修区排队等待出场，造成了混乱。

周冠宇成为最大的牺牲者。红旗的出现导致他第三个计时圈无法完成。而在赛会打出Q1重新开始时间的告示后，阿尔法·罗密欧没有及时安排他驶离车库抢占位置，当他出场后，没能赶在计时器归零之前开始最后一个计时圈，只能以最后一名的成绩结束他在摩纳哥的第一次排位赛。他的阿尔法·罗密欧队友博塔斯同样没有得到最后一圈的计划，但以第15名惊险晋级。芬兰人的时间比威廉姆斯的亚历山大·阿尔本快了0.07秒，让泰国车手回归F1后的第一次排位赛止步第一阶段。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利同样被红旗重创。当时他已经提高了个人时间，而且正在接近终点线，但突然红旗信号灯的亮起让他的那一圈作废。最终，他排名第17位，相差阿尔本0.049秒。

两位加拿大车手，阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲，同样遭到淘汰。前者在直到结果后，在无线电里大喊表达了失望。