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Formula 1 / Monaco GP 排位赛报告

摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克收获主场二连杆，佩雷兹Q3末期撞墙

查尔斯·莱克勒克在戏剧性结束的摩纳哥大奖赛排位赛里，击败法拉利队友卡洛斯·塞恩斯和红牛对手后，连续第二年在主场比赛里拿下杆位。

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摩纳哥大奖赛排位赛：莱克勒克收获主场二连杆，佩雷兹Q3末期撞墙
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虽然第三节自由练习的标杆时间被塞尔吉奥·佩雷兹夺走，但是进入排位赛后，主场宠儿莱克勒克仍是杆位的大热门。在顺利通过前两个阶段的考验之后，摩纳哥车手在第一次尝试时做出1分11.376秒，领先塞恩斯0.2秒之多。而佩雷兹还相差西班牙人0.02秒，整个周末对赛车感觉不如队友的马克斯·维斯塔潘则位列第四。

最后时刻，法拉利和红牛的四位车手为杆位发起最后的冲击。然而，佩雷兹在隧道前的9号弯突然失控后尾部撞墙。在他身后的塞恩斯紧急刹车，但还是没能躲开横在赛道上的红牛赛车。这立即造成了大堵车，堵住了维斯塔潘的去路。红旗在本场排位赛里第二次出现。

就在此时，跑在前方的莱克勒克已经在原来的基础上继续提高。虽然这意味着他的第二圈无法完成，但先前的单圈时间已经让他锁定杆位。去年在家门口作战时，莱克勒克因为在出场圈赛车发生了故障，没能投入比赛。明天，他将有机会打破从未在摩纳哥完赛的诅咒。

塞恩斯在红旗之前领先佩雷兹的结果，帮助法拉利自2017年后第一次在摩纳哥占据第一排发车位。而红牛将从第二排发车。

争冠两强的单圈时间对其余所有赛车有着巨大的优势。而在第二梯队最前排的争夺中，兰多·诺里斯为迈凯伦拿下发车区的第五个发车位。梅赛德斯的乔治·拉塞尔是唯一没有在Q3里受到红旗影响的车手，但是他在第二圈的进步没能超越诺里斯，将从第六位发车。

几乎就在佩雷兹事故发生的同时，Alpine的费尔南多·阿隆索在6号弯也失控撞了墙。他将从第七位开始正赛。

两辆梅赛德斯赛车在Q3的第一圈用旧软胎做出。但是刘易斯·汉密尔顿换上新轮胎后的计时圈，因为红旗而浪费，将与阿隆索一同从第四排投入比赛。另一位世界冠军车手塞巴斯蒂安·维特尔为阿斯顿·马丁冲入了排位赛第三节，并且取得第九名，稍稍领先另一位Alpine车手埃斯特班·奥康。

Q2最后的冲刺结束，角田裕毅距离及格线0.1秒，止步于第11名，无缘进入Q3。阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯相差日本车手0.112秒，但是至少领先两辆哈斯赛车和迈凯伦的丹尼尔·里卡多。值得一提的是，博塔斯、凯文·马格努森和里卡多只有不到0.05秒的差距。

米克·舒马赫虽然闯入了第二阶段，但是在第一轮冲刺时锁死了轮胎，让他不得不进站更换轮胎。但是他最终的努力仍然停留在第15位。

本场排位赛在Q1尾声阶段就场面混乱。倒计时还剩2分30秒左右时，赛道上突然出现了红旗，事后证明属于赛道抢险员的一次误操作。因为角田裕毅只是在隧道之后之字弯蹭了护墙。但是因为某个路段有了红旗信号，赛会不得不打出红旗。虽然只中断了两分钟，但这打乱了为Q2入场券进行争夺的车手的节奏，因为大量赛车在维修区排队等待出场，造成了混乱。

周冠宇成为最大的牺牲者。红旗的出现导致他第三个计时圈无法完成。而在赛会打出Q1重新开始时间的告示后，阿尔法·罗密欧没有及时安排他驶离车库抢占位置，当他出场后，没能赶在计时器归零之前开始最后一个计时圈，只能以最后一名的成绩结束他在摩纳哥的第一次排位赛。他的阿尔法·罗密欧队友博塔斯同样没有得到最后一圈的计划，但以第15名惊险晋级。芬兰人的时间比威廉姆斯的亚历山大·阿尔本快了0.07秒，让泰国车手回归F1后的第一次排位赛止步第一阶段。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利同样被红旗重创。当时他已经提高了个人时间，而且正在接近终点线，但突然红旗信号灯的亮起让他的那一圈作废。最终，他排名第17位，相差阿尔本0.049秒。

两位加拿大车手，阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲，同样遭到淘汰。前者在直到结果后，在无线电里大喊表达了失望。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'11.376  
2 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'11.601 0.225
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'11.629 0.253
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'11.666 0.290
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'11.849 0.473
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'12.112 0.736
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'12.247 0.871
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'12.560 1.184
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'12.732 1.356
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'13.047 1.671
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'12.797 1.421
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'12.909 1.533
13 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'12.921 1.545
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'12.964 1.588
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'13.081 1.705
16 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'13.611 2.235
17 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'13.660 2.284
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'13.678 2.302
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'14.403 3.027
20 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'15.606 4.230
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