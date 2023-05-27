摩纳哥大奖赛排位赛：维斯塔潘最后一圈抢下杆位，阿隆索头排发车
马克斯·维斯塔潘在惊心动魄的摩纳哥大奖赛排位赛里，依靠着最后一圈的冲刺力压费尔南多·阿隆索，将首次在蒙特卡洛从杆位开始比赛。
排位赛开始不久，为世界冠军而战的佩雷兹在第二个计时圈，在一号弯左侧蹭墙，左后轮悬挂损坏让他直接退出。但是，随着法拉利和阿斯顿·马丁的竞争力逐渐显现，杆位争夺异常激烈。
Q3第一圈，维斯塔潘仅仅排在第四，而占据第一的是阿隆索占。荷兰人一度在第二圈短暂地上升到第一，但是被Alpine的埃斯特班·奥康以1分11.523秒挤下。突然出现的搅局者，让场面更加紧张。
主场比赛的查尔斯·莱克勒克在最后一圈跑出1分11.471秒，一举冲上头名。不过没多久，在他身后做飞驰圈的阿隆索就刷出了1分11.449秒。就在阿斯顿·马丁车库开始庆祝时，最先出场的维斯塔潘还有第三圈机会，尽管红牛车手在前两个计时段不如对手，但在第三计时段全场最快，而最终他以0.094秒的微弱优势爬升到第一。就此，这位两届世界冠军拿到个人第23个杆位，但也是他在摩纳哥的第一个杆位。
虽然与杆位失之交臂，但第二名的成绩让阿隆索自2007年后第一次在摩纳哥从第一排发车。莱克勒克在排位赛里名列第三，但由于阻挡了迈凯伦的兰度·诺里斯，被罚退后三位。这意味着第四名的奥康前进一位后，追平了个人最佳大奖赛发车位置。
莱克勒克的队友卡洛斯·塞恩斯名列第五后前进到第二排。而以升级版赛车出战的刘易斯·汉密尔顿，在前两个阶段里磕磕绊绊地通关。进入Q3后，他最高时排在第三，但最终落到第三排。皮埃尔·加斯利和乔治·拉塞尔分列第七八名，角田裕毅和兰多·诺里斯则将在第五排发车。
Q2中段，诺里斯在通过游泳池路段时赛车右侧擦伤护墙，而汉密尔顿一度也在淘汰区。最后一个计时圈，七届世界冠军虽然在第一个计时段没有提高个人时间，但成功上升到第五，涉险过关。
当诺里斯惊险地以第十进入Q3时，他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷下滑到第11位。澳大利亚小将第一次在摩纳哥参加F1，与诺里斯仅有0.018秒的差距。同样在摩纳哥首次比赛的AlphaTauri车手尼克·德福瑞斯名列第12位，但排在亚历山大·阿尔本、兰斯·斯特罗尔和瓦尔特利·博塔斯之前。相比之下，斯特罗尔的出局令人意外，而且他因为错过了承重，被赛会报告。
Q1在被佩雷兹引发的红旗中断了12分钟后恢复进行。当时，所有赛车都蜂拥出场，加上赛道条件的改善，单圈时间不断变化。威廉姆斯的新秀车手洛根·萨金特仅以0.009秒之差错过Q2，而一起淘汰的还有哈斯的凯文·马格努森、尼科·霍肯博格，以及周冠宇。
中国小将在最后一圈取得进步，但相比队友博塔斯，但不足以晋级，将与赛车受损的佩雷兹一起在周日从最后一位发车。
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