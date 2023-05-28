摩纳哥大奖赛：下雨难阻维斯塔潘获胜，阿隆索、奥康登台

赛前的天气预报显示接近比赛开始会有下雨的可能，但当时除了远处有云层之外，并没有明显的下雨迹象。比赛开始后，相比靠前赛车相安无事，中下游赛车则在6号弯里大塞车，而尼科·霍肯博格因为撞到洛根·萨金特被罚5秒。

眼看半程过后，前无名赛道上仍然乏味，包括前三名的大量赛车依旧没有进站。但是，天空的云层逐渐变厚并且天色渐暗。终于在50圈过后开始逐渐降下。第54圈随着雨势增加，赛车开始进站，当大部分车队选择半雨胎时，阿隆索、法拉利的查尔斯·莱克勒克和塞恩斯、迈凯伦的兰多·诺里斯却换上了中性胎，但是他们很快再次进站换上雨地轮胎，

阿隆索尽管连续两次进站但仍然排在第二位，而法拉利的塞恩斯则因此落到了两辆梅赛德斯斯赛车之后。维斯塔潘在换胎前也在隧道前遇险，但幸运地避免损坏，而且在换上半雨胎后拥有了20多秒的优势。

混乱中，多位车手出现了打滑蹭墙，包括塞恩斯、佩雷兹和斯特罗尔，而加拿大人在发夹弯失控后停下了赛车，直接退赛。墨西哥人则直接顶到了拉塞尔，后者也在5号弯Mirabeau冲过头，并且因为回到赛道不安全，被罚5秒。与此同时，霍肯博格在进站接受出发时违规，又被追罚10秒。

不过随着赛道逐渐变干，局面再次稳定下来。最终，维斯塔潘第一个冲过终点线，而且领先第二名阿隆索30秒。西班牙人在前五场四次获得第三名后，为阿斯顿·马丁取得本赛季最佳成绩——第二名。

面对汉密尔顿的紧追，奥康没有任何失误，以第三名完成比赛。这是他2021年在匈牙利获得胜利后，第一次登上领奖台。

汉密尔顿在排位赛后承认，他选择的赛车调校起到了反作用，否则有机会从更靠前的位置发车。下雨之后，梅赛德斯车队让两辆赛车连续进站并换上半雨胎，让两位车手提升了排名。不过，尽管向前猛追，但在赛道变干后，汉密尔顿无法更接近Alpine赛车，落后2秒完赛。

拉塞尔虽然身背罚单，但对于身后莱克勒克的优势足够他以第五名完赛。排名下滑后的摩纳哥人受到了皮埃尔·加斯利的施压。两辆赛车缠斗到最后一刻，法拉利赛车稍稍领先0.4秒。塞恩斯则紧跟加斯利一秒完赛。

最后阶段，原本处于积分区的角田裕毅走线过大后丢失了位置，一直滑落到积分区外。诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷成为直接受益者，为迈凯伦取得了双积分的结果。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯与积分区擦肩而过，随后是角田的队友尼克·德福瑞斯。角田一直下滑到第13位，正好在周冠宇之前。中国小将用软胎发车，但在第一圈结束时，与前后方的佩雷兹和霍肯博格一起进站更换硬胎，试图以极端的策略在其他赛车进站时占据关键的赛道位置。但是，因为大多数车手都坚持延长第一阶段，没有取得太好的效果。

周冠宇一度与萨金特展开缠斗，但是威廉姆斯赛车尾速的优势，让他没有得到很好的机会，直到美国新秀在第18圈进站。此后，他再度追到霍肯博格身后。

当天空开始下雨时，周冠宇与车队工程师沟通后换上了半雨胎，帮助他趁乱前进到第14位。在追上角田后，中国小将在一号弯完成超越，并最后取得了第13名的成绩。赛后，他对提升排名表示满意，也告诉车队最后阶段赛车感觉不错。

而此前换硬胎的策略，还帮助周冠宇超过威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。泰国车手完成第一次进站后一直紧紧跟在阿尔法·罗密欧赛车身后，但周冠宇出色的走线，没有给对手任何机会。阿尔本在比赛结束前也超过了角田，为威廉姆斯拿到第14名，日本车手则最终停留在第15位。

旨在争冠的佩雷兹在最后一位发车的情况下试图向前追击，尽可能止住积分损失。但是，墨西哥人原本在更换硬胎后连续超过多辆赛车，但并非真正接近积分区。而下雨之后，他的比赛更加糟糕，连续失控蹭墙，全场总共5次进站，只能接受第16名的结果。而维斯塔潘凭借本场胜利，在车手年度积分榜上建立了39分的优势。

受到处罚的霍肯博格位列第17名，而萨金特名列第18位。接近结束时，马格努森回到维修区后退出比赛。