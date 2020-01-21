拉蒂菲解释车号选择“6”的原因

现年24岁的拉蒂菲将在今年代表威廉姆斯车队参加F1，搭档英国车手乔治·拉塞尔。

过去两个赛季，拉蒂菲分别代表印度力量/Racing Point和威廉姆斯，共计11次在周五练习里出场。当时，他所驾驶的赛车分别使用“34”和“40”车号。近日他透露，他已经选择“6”作为自己正式参加F1大奖赛比赛的固定号码。

F1自2014年起实行了固定车号的规则。当时尼科·罗斯伯格使用了“6”，原因是这是他的父亲科克·罗斯伯格在1982年赢得世界冠军时赛车上的号码。两年后，德国人击败了刘易斯·汉密尔顿，终于如愿以加冕了世界冠军。

根据规则，如果一名车手连续两个赛季没有参赛，那么就将被视为他的F1生涯已经终结，因此他过去用过的车号可以被其他车手使用。2016年夺冠之后，罗斯伯格就突然宣布退役。尽管上赛季“6”实际已经可以被重新使用，但是三名新秀都没有选择这个数字。

“我相信你们都很好奇我选择在即将到来的F1赛季里使用什么号码，”拉蒂菲在威廉姆斯官方推特上发出的视频中说道，“我已经选择了数字6。”

“我选择这个数字的原因，是因为我来自多伦多，而多伦多被称作“第六”，基本上因为如果你来自那里，你电话号码的区号不是416就是647。这有点傻，但是也算贴切。所以我决定选择它。”

值得一提的是，过去两个赛季参加F2时，拉蒂菲缩小里的DAMS车队被分配到“5”、“6”号，而他都选择了“6”号。

事实上，多伦多的“第六”昵称越来越流行，是源于饶舌歌手Drake在其《Views》专辑于2016年正式发行前，最早宣布将其命名为《Views from the 6》，以示对家乡城市的热爱。

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