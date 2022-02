拉蒂菲在收到死亡威胁后雇佣过保安

载入语音播放

在2021赛季收官站结束的九天后, 拉蒂菲发表了一份声明,公开阐述了自己在社交媒体上受到的语言暴力,并希望可以借此引发另一场关于“网络暴力及其可能对人们造成严重后果”的话题。

尽管在刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘的争冠尾声,时任赛事总监迈克尔·马西只允许两人之间的赛车解除套圈的决定最终左右了冠军的走向,但在比赛剩余六圈时由于撞车而引发安全车的拉蒂菲也被认为“间接”促成了两人争冠的意外局面。

周二,在银石举行的2022威廉姆斯新车发布会期间试驾新座驾后,加拿大人表示他的声明是利用自己的个人平台来传播“友善”这一重要信息的重要机会。

当被问及他和车队对死亡威胁的重视程度,以及是否采取雇佣安保人员等措施来进行自我保护时,拉蒂菲回答道:“是的,说实话,我们考虑过。对一些人来说,这听起来很愚蠢,但说到底,你不知道这些人有多当真。”

“他可能只是一个在机场醉酒的车迷,或者你撞见的一个心情不好的人,喝醉了或者受到了什么事情的影响。但他们都持有这些非常极端的想法。可能只是百万分之一的人会干出这种事。”

“所以几天后,我在那场比赛后回到伦敦,在我做某些事情的时候,我确实有一些安保人员。我和我的女朋友去了冬季嘉年华,因为在最后几轮比赛之前,我们没能去那里。我也带了一些安保人员保护我。”

“是的,这听起来很滑稽,很愚蠢,但我们确实认真对待了这些威胁,因为你真的不知道会发生什么。这是我们生活的世界中不幸的一部分。”

此外拉蒂菲还透露,汉密尔顿的确在阿布扎比事件的几天后给自己发了一条消息。尽管拉蒂菲没有透露两人交流的细节,但他表示除此之外他还收到了来自梅赛德斯其他车队成员的声援信息。

他补充道:“显然,能在社交媒体上得到来自不同领域的多位车手和车队的支持声真的很棒,令人鼓舞。”

“显然,每个人都同意整个观点和所传递的信息。但这也并非网络暴力的唯一案例。除了赛车运动之外,最近的一次可能是欧洲杯,三名英国球员(马库斯·拉什福德、杰登·桑乔和布卡约·萨卡)在错失点球后也遭到了网络暴力。”

“不幸的是,这是我们在社交媒体世界中遇到的一个问题。社交媒体带来了很多好处,让人们可以接触到很多他们通常无法接触到的东西。但与此同时,这些负面隐患也可能出现。如果能在这方面找到更多更好的应对方法,那就再好不过了。”

