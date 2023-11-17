拉斯维加斯FP1因窨井盖问题匆匆结束，FP2被推迟

时隔41年后大奖赛赛车重回拉斯维加斯，并且F1也是联合主办方，而且也是1985年后第一次在周六进行正赛。对于这场在夜赛赛事，此前更多的担心集中于较低的气温和全新赛道表面的抓地力。

第一节练习开始后不久，法拉利的卡洛斯·塞恩斯在经过拉斯维加斯大道直道贝拉吉奥和巴黎酒店之间时，赛车底部冒出大量火星，西班牙人缓缓停在赛道边。很快，赛会出示了红旗，而本阶段只进行了八分钟。初步检查结果是一块窨井盖松动后被高速的法拉利赛车掀起，击中底部的防撞木板。

时隔41年后大奖赛赛车重回拉斯维加斯，并且F1也是联合主办方，而且也是1985年后第一次在周六进行正赛。对于这场在夜赛赛事，此前更多的担心集中于较低的气温和全新赛道表面的抓地力。

第一节练习开始后不久，法拉利的卡洛斯·塞恩斯在经过拉斯维加斯大道直道贝拉吉奥和巴黎酒店之间时，赛车底部冒出大量火星，西班牙人缓缓停在赛道边。很快，赛会出示了红旗，而本阶段只进行了八分钟。初步检查结果是一块窨井盖松动后被高速的法拉利赛车掀起，击中底部的防撞木板。

除了塞恩斯之外，Alpine的埃斯特班·奥康在赛道其他地方被另一个窨井盖击中底盘——为此法国车队不得不为他更换底盘。周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车也遭受来自赛道的撞击，但奇迹般地毫发无损。

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, is returned to the pits on a truck after damage from a loose manhole cover

当时国际汽联第一时间解释道：“经过检查，一个窨井盖周围的混凝土框架出现了问题。我们现在需要检查所有其他窨井盖，这需要一些时间——我们将与当地的赛道工程团队讨论解决问题所需的时间长度，并将更新因此而对时间表做出的任何调整。”

这是继2005年中国大奖赛、2017年马来西亚大奖赛和2019年阿塞拜疆大奖赛后，F1又一次受到赛道上井盖问题的严重影响。

当地时间晚上11点，距离原定的第二节练习开始时间一个小时之前，国际汽联在公告板上打出第二节练习将被推迟的信息，但具体措施尚未公布。

除了塞恩斯之外，Alpine的埃斯特班·奥康在赛道其他地方被另一个窨井盖击中底盘——为此法国车队不得不为他更换底盘。周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车也遭受来自赛道的撞击，但奇迹般地毫发无损。

当时国际汽联第一时间解释道：“经过检查，一个窨井盖周围的混凝土框架出现了问题。我们现在需要检查所有其他窨井盖，这需要一些时间——我们将与当地的赛道工程团队讨论解决问题所需的时间长度，并将更新因此而对时间表做出的任何调整。”

这是继2005年中国大奖赛、2017年马来西亚大奖赛和2019年阿塞拜疆大奖赛后，F1又一次受到赛道上井盖问题的严重影响。

当地时间晚上11点，距离原定的第二节练习开始时间一个小时之前，国际汽联在公告板上打出第二节练习将被推迟的信息。

Photo by: Francois Tremblay Work and discussion is undertaken to fix the loose manhole covers on track

由于本周末没有任何垫场赛，推迟第二节练习以及延长第二三节练习都是切实可行，尽管这将意味着车队需要对作息做出调整。不过，红牛领队克里斯蒂安·霍纳已经呼吁车队们需要保持开放态度。

“我们必须灵活应对，”霍纳在第一节练习结束后表示。“对于前来观看赛车的车迷来说，这是一个巨大的遗憾，但安全是第一位的。我们必须把事情处理好，希望不会花太长时间。”

当被问及如果第二节练习无法进行时，他回答说：“我们将必须延长第三节的练习时间或诸如此类的。我想他们会解决的。反正我们整晚都在这里！为什么不在凌晨两点（跑）呢？那样欧洲的每个人都能看到！延长今晚。”

根据国际汽联对塞恩斯和奥康赛车的检查，相比法国人只有逃生舱（即底盘）受损，法拉利车手除了逃生舱以外，内燃机、能量储存器和控制电子单元受损。法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔在按原计划出席新闻发布会时明确表示，这样的意外是“不可接受的”。

这是时隔41年后，大奖赛赛车重回拉斯维加斯，并且F1也是联合主办方，而且也是1985年后第一次在周六进行正赛。鉴于拉斯维加斯本身的娱乐氛围，本周末的大奖赛深受车迷的期待，而且不少车队投入大量营销资源，但却遭到当地居民的强烈抵触。

值得一提的是，新科三届世界冠军马克斯·维斯塔潘同样并不感冒。荷兰人在周三接受采访时批评赛事把生意置于体育之前，并且形容车手在开幕式期间站在舞台上向观众挥手就像“小丑”。

“99% 表演，1% 体育赛事，”红牛车手直言不讳地表示。“老实说，我一点不激动。我只是喜欢把注意力放在表现上。反正我不喜欢周围的一切。我知道，当然，在某些地方表演是其中的一部分，但这么说吧，这不符合我的兴趣。”

当地时间周五0点26分，距原先第二节练习开始时间过去近半小时，国际汽联发言人表示预计开始时间推迟两个小时，以便给赛道工程团队足够的时间进行必要的检修工作，而本阶段将延长至90分钟。

就在国际汽联发布通知之前，Alpine确认已经为奥康准备好了备用底盘并且组装完赛车。