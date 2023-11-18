拉斯维加斯大奖赛FP3：拉塞尔尾声阶段做出最快时间

周四推迟进行的第二节练习结束后，拉斯维加斯赛道立即对公众开放，意味着赛道抓地力发生了变化。

最后一个小时的练习阶段里，前一天最快的两位法拉利车手继续排名前二，查尔斯·莱克勒克领先队友卡洛斯·塞恩斯。半程时，维斯塔潘以1分34.653秒攀升到第一，而前一天对RB19赛车更有感觉的塞尔吉奥·佩雷兹以0.2秒之差排名第二。

同期，梅赛德斯只用中性胎进行轮胎管理，直到最后20分钟才换上软胎。拉塞尔先以1分335.106秒上到第三，随后又跑出一圈1分34.585秒并升至第一。但是，同样换上软胎的刘易斯·汉密尔顿速度并不理想。

进入最后十分钟，周四赛车平衡挣扎的迈凯伦由奥斯卡·皮亚斯特雷 做出1分34.491秒，取代了拉塞尔的位置。不过英国人很快以1分34.093秒夺回第一，领先不同时间由维斯塔潘做出的个人最快单圈0.560秒。威廉姆斯的美国车手洛根·萨金特以1分34.645秒前进到第三。

眼看阶段还剩5分多钟，萨金特的队友亚历山大·阿尔本在5号弯左后轮蹭墙，而且轮胎脱落后沿着直道滚动。赛会出示红旗并且提前结束了最后一节练习。泰国车手的时间排在两名红牛车手之后，列第六位，但领先了前一天第三快的费尔南多·阿隆索。汉密尔顿则以第八名完成排位赛前最后的准备阶段。他的前队友瓦尔特利·博塔斯和哈斯车手凯文·马格努森跻身前十。

博塔斯的阿尔法·罗密欧队友周冠宇在开场时用软胎出场做系统检测。他向车队报告赛车震动严重，随后回到维修区后由车队对C43赛车进行调整。还剩20分钟时，中国小将重返赛道并表示情况稍有改善，最后名列第15位。

多名车手在5号弯出现问题，马格努森一度调头后险些与刚好经过的莱克勒克发生事故。

国际汽联在周五宣布对第二段位于拉斯维加斯大道上的DRS区域延长50米。这条6.12公里的赛道在两段长直道上设有DRS区域，原本预计可以提供不少超车机会。但在周四90分钟的第二节练习后，考虑到接近蒙扎的下压力设置意味着尾流效果被削弱，第二段DRS区域被延长。