拉斯维加斯大奖赛FP2：法拉利包揽前二，莱克勒克最快
在争议中进行的拉斯维加斯大奖赛第二节自由练习里，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯帮助法拉利包揽时间榜前二名。
在全新的拉斯维加斯街道赛道上进行的练习日，在第一节练习开场仅八分钟就爆出窨井盖问题而匆忙结束。为了检修赛道上所有井盖，第二节练习从原定的周五凌晨零点推迟到2点30分钟开始，而由于第一阶段被完全浪费，第二阶段延长了30分钟。
这段时间里，法拉利和Alpine为塞恩斯和埃斯特班·奥康更换了赛车底盘，并且经由赛会干事同意后获准让两辆赛车参赛。然而在漫长的等待期间，当地时间1点30分，赛会决定处于“后勤考虑”，要求现场车迷和赛道上的工作人员离开。这意味着当赛车好不容易能够出场时，却在没有观众的情况下进行。
接近半程时，莱克勒克用软胎做出1分36.660秒后零跑时间榜，而梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿以0.003秒紧随其后列第二。不久后，阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索做出1分36.657秒并上升到到第一。
距离阶段结束还剩35分钟时，马克斯·维斯塔潘跑出1分36.307秒后取代了阿隆索，不过摩纳哥人很快以一圈1分35.696秒重新登上头名并且保持到阶段结束。而驾驶着启用了备用底盘的塞恩斯也很快找到感觉，以0.5秒之差排名第二，阿隆索的时间维持在第三，与同胞仅有0.011秒的差距。
红牛的塞尔吉奥·佩雷兹排名第四，随后是阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。维斯塔潘和汉密尔顿在转入长距离练习前走出的单圈模拟时间，最终分别滑落到第六和第九。尼科·霍肯博格和兰斯·斯特罗尔分列第七八名。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本进入前十名，刚好把迈凯伦的兰多·诺里斯挤在第11位，之后是乔治·拉塞尔。
周冠宇在完成35圈后位列第18名，他在用软胎做长距离练习末段向工程师报告了平衡“不如先前”，随后换上中性胎。
尽管法拉利高居前二，但尤其对塞恩斯来说悲剧的是，因为赛车的动力单元的内燃机、能量存储器和控制电子单元也被被窨井盖撞坏，车队不得不为他换上超额的第五个内燃机和第三个控制电子器。
尽管法拉利以意外事件为由请求免于处罚，赛会干事认同“损坏由非常罕见的外部因素造成”，但是“F1《竞赛规则》第2.1条规定，包括赛会干事在内的所有官员都有义务按规定执行条例。”裁决书中还写到：“赛会干事指出，如果他们有权在他们认为本次案件属于减轻、不寻常和不幸的情况下给予减损，他们会这样做的，但条例不允许这样做。”这意味着西班牙人无论排位赛结果如何，目前已经被罚退后10个发车位，最多从第11位开始比赛。
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