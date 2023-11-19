拉斯维加斯大奖赛：维斯塔潘克服困难获胜，总胜绩升至第三

惊心动魄的拉斯维加斯大奖赛中，历经处罚和碰撞后强势后来居上，赢得2023赛季个人第18场比赛胜利。

发车后，从第二位起步的维斯塔潘与杆位得主查尔斯·莱克勒克在一号弯争夺位置，俩人都跑出赛道后，荷兰人领跑比赛。此时，一号弯发生混乱，中游位置的多辆赛车发生碰撞，费尔南多·阿隆索、卡洛斯·塞恩斯、刘易斯·汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯和塞尔吉奥·佩雷兹都卷入其中。赛会打出虚拟安全车信号，佩雷兹、阿隆索和博塔斯都立即进站并换上硬胎。

然而就在赛道恢复绿旗不久，迈凯伦的兰多·诺里斯在12号弯发生了事故后一头撞进护墙，安全车立即出动，带领到第6圈结束离开。

正当维斯塔潘立即对莱克勒克建立了2秒优势时，赛会干事在第8圈时认定荷兰人在一号弯把法拉利车手逼出赛道，对他开出5秒罚单。第16圈维斯塔潘中性胎衰竭严重，被召唤进站，莱克勒克追上后超过，红牛车手换胎前接受了处罚，出站后落到比他早一圈进站的乔治·拉塞尔身后。英国人先前奋力防守Alpine的皮埃尔·加斯利，但轮胎难以坚持，不得不进站。

两名向前追击的车手在第25圈不可避免地上演激战。维斯塔潘在1.9公里的直道末段切入梅赛德斯赛车内线，但后者在进入14号弯仿佛没有看到已经在自己左侧的红牛赛车，结果发生了碰撞。这次事故在赛道上留下了大量碎片，也导致安全车第二次出动，而英国人在赛车受损的同时，还为此受到5秒处罚。

第一圈就换上硬胎的佩雷兹成为这次安全车的最大受益者，莱克勒克进站后升到第一的他从领先位置进站，换上了又一套硬胎。尽管留在赛道上的莱克勒克升至第一，但红牛对手拥有了轮胎优势。安全车时段结束后，俩人立即展开拉锯战，墨西哥人在第32圈成功超过摩纳哥人回到领跑位置。与此同时，维斯塔潘先后超过皮埃尔·加斯利和奥斯卡·皮亚斯特雷，而且距离队友只有不到3秒，让自己重新加入了胜利的争夺。

在维斯塔潘的追击下，莱克勒克再次反超佩雷兹。维斯塔潘立即以最快的速度超过队友。第37圈，荷兰人在第二段DRS末段超一气呵成地超过法拉利对手，又一次领跑比赛而且很快把摩纳哥人甩出一秒以上。

距离比赛还剩7圈时，莱克勒克锁死了轮胎，把第二位让给了佩雷兹。然而眼看红牛奔着前二名而去，进入最后两圈，法拉利车手又一次赶到墨西哥人身后。维斯塔潘试图给队友制造DRS但并不成功。最后一圈，当荷兰人以2秒的优势第一个冲过终点线时，莱克勒克在14号弯前的大直道上充分利用DRS，冲入内线后又一次反超。佩雷兹试图抓住最后一段路的尾流，两辆赛车首尾相接，但墨西哥人连续两场比赛在最后一弯被对手夺走位置，只不过这一次他仍然登上了领奖台。而维斯塔潘在取得本赛季个人第18场胜利的同时，已经追平了塞巴斯蒂安·维特尔的53胜，在历史排行榜上来到并列第三位。

尽管41年来F1第一次回到拉斯维加斯的周末，因为周四窨井盖事件而蒙上阴影，但正赛炮制了大量的戏码，整个赛道上超车场面不断。

拉塞尔第二次进站后，一度卡在直线效率极高的亚历山大·阿尔本身后，在第九位难以前进。直到第39圈威廉姆斯赛车衰退后，他终于取得突破。随后在梅赛德斯领队托托·沃尔夫亲自鼓励下，英国人拼命追赶，终于在最后一圈超过埃斯特班·奥康，以第四名冲线。不过，因为5秒处罚，他退到了第八位。

第17位发车的奥康成果躲开一号弯的混乱，让自己很早地进入积分区。比赛进入中后段，他追到了第四位发车的队友皮埃尔·加斯利身后。两名有历史的车手展开争夺，而就在转播信号播放了Alpine车队要求奥康保持位置的同时，他在第一段DRS区域末段做出超车动作，加斯利并没有强行阻挡，两辆赛车交换了位置。在拉塞尔受罚后，奥康以第四名完成比赛。相比之下，加斯利的赛车在尾声阶段衰退严重，最终掉出了积分区，在一辆表现不俗的比赛后名列第11位。

塞恩斯作为窨井盖事件的最大受害者，又在第一圈发生事故后，从队伍后方往前赶。他一度在半程前上升到第四，并最后取得第六名。

梅赛德斯度过了一个梦魇的夜晚。汉密尔顿在一号弯的事故后落到了第17位，不过作为全场用硬胎发车的三位车手之一，他很快利用表现更佳的轮胎攀升排名，前十圈过后就进入了积分区，而且速度有望至少冲击领奖台。

然而，他在尝试超越同样用硬胎发车的皮亚斯特雷时，两辆赛车车轮发生碰撞后双双爆胎，而且都不得不改变策略。相比迈凯伦车手快速完成换胎后还能处于积分区边缘，英国人遇到轮胎枪问题，耗时6秒之多，让他又落到第18位。已经整整两年没有赢过比赛的汉密尔顿再次追赶，终于进入了前十，并最终位列队友身前。

另一位前世界冠军阿隆索则在一号弯打转后，从后追到第九名完赛。皮亚斯特雷在与汉密尔顿的事故后，一度仍然有望以接近领奖台的名次完赛。但在第43圈他额外进站换上一套中性胎，这让他排名大幅度下滑，只是在最后时刻超过加斯利取得第十名。不过，依靠更软的轮胎，他做出了全场最快单圈，获得了额外的一分。

阿尔本在最后阶段失去速度后，落到第12名完赛，随后是凯文·马格努森和全场几乎隐形的丹尼尔·里卡多。周冠宇采取了极端的策略，用硬胎发车的他直到第二次安全车时才进站换中性胎，但此后C43赛车没有太多速度，只能接受第15名的结果。

洛根·萨金特在前一天排位赛里取得职业生涯最佳成绩第七名后，正赛从第六位发车。但在第一次安全车过后，他就没有足够的速度守在积分区，最后落到第16名完赛。而在角田裕毅、尼科·霍肯博格退赛后，瓦尔特利·博塔斯成为赛道上最后一个完赛的车手。

诺里斯在发生撞车后，先被送到赛道医疗中心，但很快被转制医院接受进一步的医疗检查。截止发稿时，迈凯伦没有进一步通报英国车手的情况。

本场过后，佩雷兹锁定了车手年度第二名，帮助红牛有史以来第一次包揽双冠的同时，获得车手年度前二名。法拉利依靠着莱克勒克的第二名和塞恩斯的第六名完赛，在制造商年度积分榜上将与梅赛德斯的分差缩小到4分，使得这场车队年度第二之争将持续到下周末的收官战阿布扎比大奖赛。