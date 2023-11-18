拉斯维加斯大奖赛排位赛：莱克勒克力压群雄摘下杆位，维斯塔潘头排发车

经历了周四窨井盖事件带来的闹剧之后，周五的赛事终于恢复正常。整个周末在这条新赛道上显示出极强轮胎预热的法拉利赛车成为杆位的有力争夺者，尤其是莱克勒克成为大热门。

他与队友卡洛斯·塞恩斯顺利进入Q3后，第一个计时圈继续高居前两位，摩纳哥人以1分33.021秒占先，比他的队友快乐0.022秒。马克斯·维斯塔潘的第一圈努力排名第三，相差最快的法拉利车手0.083秒。

阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索用软胎完成的第一圈，落后莱克勒克半秒钟，而乔治·拉塞尔作为唯一加入Q3争夺的梅赛德斯车手，用新软胎做出的时间还比两届世界冠军满慢了0.012秒。

莱克勒克在第二圈进一步提高到1分32.726秒，塞恩斯同样打破了1分33秒大关，但还是差了队友0.044秒屈居第二。见到两辆法拉利赛车进步后，维斯塔潘放弃了最后一圈冲刺。摩纳哥人取得了本赛季个人第五个杆位。

不过，由于塞恩斯在第一节练习里被窨井盖撞坏动力单元后启用额外部件仍受罚，荷兰人将与莱克勒克一同从第一排发车。

拉塞尔在第二圈提高了0.4秒后排名第四，并将前进到第三位发车。Alpine车手皮埃尔·加斯利获得第五名后，也将在塞恩斯被罚后，从第二排开始比赛。

在长达6.12公里且拥有两段长直道的拉斯维加斯赛道上，两辆侧重直道效率的威廉姆斯赛车双双闯入了第三阶段。本赛季第三次本土比赛的洛根·萨金特第二次进入Q3，他与队友亚历山大·阿尔本、阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯都只在最后时刻做了一个冲刺圈。当阿尔本冲到第六名时，美国车手取得了第七名的个人最佳排位赛成绩。这意味着两位威廉姆斯车手将分享大奖赛第三排的发车位置。

博塔斯则名列第八，哈斯的凯文·马格努森取得第九名。阿隆索没有在第二圈进步，而且一路下滑到第十，但将前进一位到第九发车。他将与刘易斯·汉密尔顿一同在第五排开始正赛。

Q2最后一圈，当博塔斯进步到1分33.809秒，成功进入到最后的前十名争夺，相比之下，他的梅赛德斯前队友汉密尔顿，在前路空旷的情况下，只提高到1分33.837秒，以0.028秒遭到淘汰。

红牛的塞尔吉奥·佩雷兹同样遭到麻烦，以第12名提前结束自己的排位赛。尼科·霍肯博格、兰斯·斯特罗尔和丹尼尔·里卡多，分别排在第13至15位，成为本阶段被淘汰的车手。其中，加拿大人因为在第三节练习里黄旗下超车，被罚退后五个发车位置，同时还因在Q1里没有在黄旗下减速再次受到调查。

Q1尾声阶段，为了最后一圈，赛道上交通非常忙碌。当大多数车手都在赛道上时，迈凯伦的兰多·努力斯没有出动，原本处于第13位的他最终被挤到淘汰区，距离前队友里卡多设下的及格线只有0.02秒之差。Alpine车手埃斯特班·奥康排在第17位同样出局。

周冠宇在最后一圈开始前，与三辆赛车在最后一弯前你来我往试图争抢位置。尽管他有所进步，但依然相差0.166秒无缘晋级。迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷没有在最后时刻进步，而且只排在倒数第二。AlphaTauri的角田裕毅最后一圈的尝试也无功而返，排名垫底，而他向车队抱怨没有抓地力。