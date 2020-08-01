拉塞尔违反黄旗规则，被判退后五位发车

继匈牙利之后，拉塞尔再一次晋级Q2，并且名列第15位。但是排位赛结束后，赛会干事对英国人在Q1最后时刻涉嫌违反黄旗规则而进行了调查。

当时，拉塞尔的队友尼古拉斯·拉蒂菲在7号弯（Luffield）打转。而英国车手在那一圈提高了个人单圈时间后向车队表示，他在看见黄旗后“绝对减速了”，并且“控制得很好”。

然而，本场比赛的赛会干事在调查之后，认定英国车手虽然相比他的前一圈放慢了速度，但是并不足够，因此罚他退后五位发车。

裁决书中写道：“拉塞尔向赛会干事解释说，他只在他的余光里看到7号弯有双黄旗信号，而且相信只是单黄旗。

“他比他的前一圈稍微放慢了速度，但是他的速度并没有‘明显’比前一圈慢，尽管他解释称赛车完全处于他的控制中，并且他本来能够在需要的情况下采取躲避行动，而且他的速度相类似，因为他处于综合起来更快的一圈中。”

不仅如此，赛会干事还提到威廉姆斯车队没有遵照国际汽联F1赛事总监马克尔·马西本周发出的“注意事项”：车队须要在黄旗信号出现后，提醒自己的车手放弃飞驰圈，“不能做出有意义的单圈时间”。

尽管如此，赛会干事也明确表示“车手有责任观察到，并在潜在非常威胁的情况下正确地遵守双黄旗信号”。

罚掉五个发车位，实际让拉塞尔只能从最后一位发车，落在因更换变速箱也被罚退后五位的AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特之后。

至于排位赛后另外三次事件的调查，都以不需要进行处理告终。其中，查尔斯·莱克勒克和兰斯·斯特罗尔被确定没有涉嫌违反维修区里的安全释放规则。而埃斯特班·奥康对基米·莱科宁在17-18号弯的阻挡也不成立。