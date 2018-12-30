拉塞尔：迈凯伦官宣诺里斯推动威廉姆斯下决心

20岁的拉塞尔将在2019年搭档波兰人罗伯特·库比卡，为威廉姆斯征战F1。今年，他凭借七场胜利和稳定的表现夺得F2年度冠军。加上2016年的F3年度第三和2017年的GP3年度冠军，他的初级方程式履历十分优秀，而且是梅赛德斯年轻车手项目的成员。事实上，他在2017年巴西和阿布扎比大奖赛周末，已经驾驶印度力量的F1赛车留下过出场纪录，并且在今年的巴塞罗那季中测试里为印度力量进行轮胎测试。

梅赛德斯一直在为拉塞尔寻求进入F1的机会。虽然有德国制造商的运动主管托托·沃尔夫的“照料”，但是这位英国新秀在年中向威廉姆斯毛遂自荐。但是，尽管领跑F2积分榜让他成为年度冠军的大热门，但因为多种因素的影响，要说服威廉姆斯并不容易。反倒是积分落后的竞争对手兰多·诺里斯，在九月初就确定会在2019年代表迈凯伦比赛。

不过最终，拉塞尔还是打动了威廉姆斯，双方在十月底签订了为期两年的比赛合约。事后，对于谈判中的等待，尤其是诺里斯的更早宣布，拉塞尔表示他“一点也不”失望，反而觉得自己从中受益。

“其实一点也不，”拉塞尔说，“兰多的宣布来得那么早，帮我推了威廉姆斯一把，因为如果说我在积分榜上领先他，而迈凯伦相信他配得上F1席位，那么说明我有很好的潜力。那可能给威廉姆斯带去更多压力，等于说‘我们需要签下乔治，因为他是要赢下F2的车手。’”

随着红牛宣布重新召回亚历山大·阿尔本，在2019年为红牛二队比赛。2018赛季F2年度前三名车手将在明年的F1赛道上集结一堂。相比于两位英国同僚的晋级之路，出生在英国的泰国车手阿尔本则曲折很多，包括在2012年底因为在雷诺方程式2.0系列赛成绩不出挑而被红牛抛弃，而他承认自己险些放弃赛车。

拉塞尔与阿尔本以及明年将代表法拉利比赛的查尔斯·莱克勒克，在卡丁车赛场就已经相识并且结下良好的友谊。英国人表示他一直支持着阿尔本，哪怕后者是他今年争夺F2总冠军最大的威胁，直到泰国人在阿布扎比第一回合比赛遭遇意外事故。

“这棒极了。我非常尊重阿莱克斯，”威廉姆斯新秀说，“我们是很好的朋友，在赛道上我们是对手，但我们在雷诺方程式、F3和今年一直很尊重彼此。”

“他一直扮演着黑马的角色，因为在锦标赛争夺中，对我和兰多的关注总是很多。但是阿莱克斯一直处于竞争行列，而我也一直提醒记者这点。在索契的时候，我和兰多要拍照，但是我说我们需要阿莱克斯，因为他也是争冠车手。结果来到这里（阿布扎比），只有阿莱克斯可以同我争冠！这棒极了，我真的很高兴他可以在明年为红牛二队比赛。”