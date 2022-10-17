拉塞尔：德弗瑞斯值得拥有获得F1席位需要的“天时地利人和”

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拉塞尔和德弗瑞斯第一次相遇是在卡丁车赛场上。虽然隶属于不同的组别，但较年长的德弗瑞斯已经开始赢得冠军。然而，在2018年F2锦标赛的较量中，拉塞尔一举击败了兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本和德弗瑞斯。

上个赛季德弗瑞斯已经与若干支车队就2022赛季的比赛机会进行了接洽，而在意大利大奖赛期间替补阿尔本为威廉姆斯比赛后，他成为了前往AlphaTauri取代皮埃尔·加斯利的最大热门。

当被Motorsport.com问及对荷兰人“毕业”的感想时，拉塞尔表示：“在所有卡丁车男孩中，尼克是唯一一个没有进入F1，但可能最配得上进入F1的人。所以，包括我、亚历山大、马克斯、查尔斯和尼克在内的五个人，2011和2012年还在相互竞争。正如我所言，尼克是唯一没有进入F1的人，所以很高兴看到他来到这里。”

当被问及通过在梅赛德斯的合作是否让自己对德弗瑞斯的评价更高时，拉塞尔回应道：“我对他的评价一直很高。在卡丁车比赛中，他是最棒的对手。我从未和他在卡丁车交手过，但在我们所有人当中，他可能是最成功的卡丁车车手。“

”我从来不低估他。我认为要进入F1，当发车区出现机会的时候，你需要在正确的时间有所作为。有时候天时地利人和并不同时兼备。但在蒙扎万事具备，或许弥补了几年前的遗憾。”

Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

下个赛季，德弗瑞斯将以28岁的年龄开启自己的F1生涯。拉塞尔承认，他很想知道在积累了这么多其他领域的经验后，荷兰人会如何表现。

“我很想知道他会怎么样，”拉塞尔表示，“我毫不怀疑他会表现出色。他完全有可能成为一名伟大的F1车手。我相信他会干得很棒。”

荷兰人的另一位前F2竞争对手诺里斯也认为他应该得到这个机会。

“他显然是一位非常出色的车手，”迈凯伦小将在谈及对于德弗瑞斯“毕业”的看法时告诉Motorsport.com。

“我认为他从卡丁车一开始就证明了这一点。他完全统治了许多卡丁车比赛，他是电动方程式的世界冠军，还有很多赛事。所以他是顶级车手。很明显他配得上这个席位，他在蒙扎的表现很好，并且已经证明了自己的价值，明年我们就能看到他的实力了。”

翻译/小飞侠