拉塞尔：维斯塔潘抱怨2024年F1赛历事关薪水
梅赛德斯车手乔治·拉塞尔“厚面皮”地暗示，马克斯·维斯塔潘对F1扩张至24场比赛的抱怨是其与红牛谈判的策略，以便在自己的下一份合同中获得更高的薪水。
本周F1公布了2024年创下比赛数量之最的全新赛程。这也是英国大奖赛前大家讨论的焦点话题。作为F1的一份子，维斯塔潘表示24场比赛对自己来说“太多了”，但同时也补充表示“我们必须处理好它”。
此前维斯塔潘曾于四月在澳大利亚表示“我不会在这里呆太久”。考虑到荷兰人对于F1冲刺赛周末赛制最新变化的看法，以及他更偏向于F1专注于正式比赛的态度，这一言论也被认为是一种“退出F1”的威胁。
当被问及为何似乎对目前F1的一些方面不满意，以及他是否真的考虑在与红牛的合同于2028年底到期后离开时，维斯塔潘回应道:“我必须考虑更多的事情来决定我是否会留得更久。但是，是的，所有这些方面都毫无益处。”
在谈到F1不断扩张的赛程和维斯塔潘的言论时，拉塞尔表示，与此相反，他的立场是“我在从事自己喜欢的事情，在某种程度上我感到那‘越多越好’”。
当被问及维斯塔潘言论背后的具体原因时，拉塞尔微笑回应道：“我认为他抱怨是因为他想要更多的钱！”
但英国人紧接着表示，红牛小将是“发车区内收入最高”的车手，并且就他所取得的成就而言，这是理所当然的。
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
“但我认为退出的威胁等等，这些都是他的一个大计谋，”拉塞尔补充道。“我希望他不会这样做，我希望他能和我一样呆得久一些，因为我想和这世界上最顶尖的车手竞争。”
“现在我正在与刘易斯较量，我也希望有机会能与马克斯、查尔斯（莱克勒克）和兰多（诺里斯）较量一番。我认为，作为一项运动，我们现在处于一个非常好的位置。但我认为这很有挑战性——我们不能继续增加更多的承诺、更多的比赛。更多的这个那个。“
“如果你要增加一些东西，就必须在某个方面做些减法。也许，现在我自己也清楚，我们只是增加了更多的比赛，而没有减少承诺。所以，你在超时工作，我很坚信，也很确定在红牛也是如此。”
“如果我们（车手）没有任何其他承诺，我肯定我们会很乐于每个周末都参加比赛。”
补充报道/Jonathan Noble
翻译/小飞侠
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