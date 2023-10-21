拉塞尔：100万欧元F1罚款“荒谬”又“骇人听闻”

在国际汽联的《国际体育守则》中，该管理机构将F1参赛车手的最高罚款从25万欧元提高到100万欧元。之所以作出这一更新，是因为在过去的12年里，最高罚款的规定一直没有被修改，根据国际汽联的说法，“这并不能反映赛车运动的当前需求”。

梅赛德斯车手、GPDA干事拉塞尔认为，国际汽联将最高罚款翻两番是“荒谬的”，因为刚开始参加大奖赛的车手们的收入通常远远没有达到这个数额。

拉塞尔在奥斯汀的美国大奖赛之前表示：“我认为一名车手可能被罚款100万欧元是非常荒谬的。我在F1的第一年工资是五位数，实际上在第一年，由于支付训练费、航班费、聘请一名助理，我的花费实际上在六位数以上。发车区上四分之一车手可能都面临这样的情况。“

“我们从事着我们喜欢的事情，所以我们没有抱怨。但是，如果你以新秀车手为例子，他可能到年底会因为他必须进行的投资而损失超过10万欧元，然后你罚他们100万欧元。会发生什么事情？”

拉塞尔表示，车手们要求国际汽联提高其罚款资金将用于何处的透明度。当被问及这个问题是否会在周五的车手简报会上再次提出时，他回答说：“当然。 毫无疑问。 我们只是想要透明度和理解。 我认为罚款已经失控了。 (马克斯)维斯塔潘因触碰赛车被而罚款5万欧元。 刘易斯（汉密尔顿）因在卡塔尔穿越还有车辆移动的赛道而被罚款5万欧元。“

A huge FIA flag flies on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“感觉这些数字是凭空捏造出来的。当世界各地有很多重大的全球问题和如此多的贫困时，一个联合会凭什么想出这些六位数、七位数的罚款？“

他补充说：“我们之前曾要求从国际汽联了解这些罚款的去向，以及它们用于什么事业。它需要反哺草根运动。但到目前为止，我们还没有收到相关进展的回应。“

“如果他们真的相信100万欧元罚款是值得的，并且这笔钱将被再投资到这项运动中，那么也许其中一位薪资丰厚的车手会很乐意支付这笔罚款。但它似乎很骇人听闻。”

在周四的国际汽联新闻发布会上，车手们似乎首先通过媒体了解到罚款上涨，丹尼尔·里卡多称其为“可怕”。

“如果触碰你的尾翼是5万，那么我想知道100万是什么，”维斯塔潘打趣道。“那么也许我们也可以赞助一些葡萄酒。我会准备好的......”

汉密尔顿与他的队友拉塞尔意见一致，希望任何巨额罚款都很好地用于低级别赛事。

“当涉及到这样的事情时，我们真的需要思考向那些正在观看的人传达的信息，“他补充道。“如果他们要罚款100万欧元，让我们确保其中100%用于一项事业。“

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“整个行业有很多钱，而在为通常没有机会进入这种运动的人，创造更好的参与性、更好的多样性和更多机会方面，我们还有很多工作要做。这是他们从我这里得到那100万的唯一方法。”

翻译/Holiday