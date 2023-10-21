拉塞尔：100万欧元F1罚款“荒谬”又“骇人听闻”
.梅赛德斯F1车手乔治·拉塞尔抨击国际汽联将F1大奖赛中车手的最高罚款提高到100万欧元，称其“荒谬”和“骇人听闻”。
在国际汽联的《国际体育守则》中，该管理机构将F1参赛车手的最高罚款从25万欧元提高到100万欧元。之所以作出这一更新，是因为在过去的12年里，最高罚款的规定一直没有被修改，根据国际汽联的说法，“这并不能反映赛车运动的当前需求”。
梅赛德斯车手、GPDA干事拉塞尔认为，国际汽联将最高罚款翻两番是“荒谬的”，因为刚开始参加大奖赛的车手们的收入通常远远没有达到这个数额。
拉塞尔在奥斯汀的美国大奖赛之前表示：“我认为一名车手可能被罚款100万欧元是非常荒谬的。我在F1的第一年工资是五位数，实际上在第一年，由于支付训练费、航班费、聘请一名助理，我的花费实际上在六位数以上。发车区上四分之一车手可能都面临这样的情况。“
“我们从事着我们喜欢的事情，所以我们没有抱怨。但是，如果你以新秀车手为例子，他可能到年底会因为他必须进行的投资而损失超过10万欧元，然后你罚他们100万欧元。会发生什么事情？”
拉塞尔表示，车手们要求国际汽联提高其罚款资金将用于何处的透明度。当被问及这个问题是否会在周五的车手简报会上再次提出时，他回答说：“当然。 毫无疑问。 我们只是想要透明度和理解。 我认为罚款已经失控了。 (马克斯)维斯塔潘因触碰赛车被而罚款5万欧元。 刘易斯（汉密尔顿）因在卡塔尔穿越还有车辆移动的赛道而被罚款5万欧元。“
A huge FIA flag flies on the grid
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
“感觉这些数字是凭空捏造出来的。当世界各地有很多重大的全球问题和如此多的贫困时，一个联合会凭什么想出这些六位数、七位数的罚款？“
他补充说：“我们之前曾要求从国际汽联了解这些罚款的去向，以及它们用于什么事业。它需要反哺草根运动。但到目前为止，我们还没有收到相关进展的回应。“
“如果他们真的相信100万欧元罚款是值得的，并且这笔钱将被再投资到这项运动中，那么也许其中一位薪资丰厚的车手会很乐意支付这笔罚款。但它似乎很骇人听闻。”
在周四的国际汽联新闻发布会上，车手们似乎首先通过媒体了解到罚款上涨，丹尼尔·里卡多称其为“可怕”。
“如果触碰你的尾翼是5万，那么我想知道100万是什么，”维斯塔潘打趣道。“那么也许我们也可以赞助一些葡萄酒。我会准备好的......”
汉密尔顿与他的队友拉塞尔意见一致，希望任何巨额罚款都很好地用于低级别赛事。
“当涉及到这样的事情时，我们真的需要思考向那些正在观看的人传达的信息，“他补充道。“如果他们要罚款100万欧元，让我们确保其中100%用于一项事业。“
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
“整个行业有很多钱，而在为通常没有机会进入这种运动的人，创造更好的参与性、更好的多样性和更多机会方面，我们还有很多工作要做。这是他们从我这里得到那100万的唯一方法。”
翻译/Holiday
Related video
沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关
沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关 沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关
梅赛德斯换中性胎后，迈凯伦曾担心领奖台无望
梅赛德斯换中性胎后，迈凯伦曾担心领奖台无望 梅赛德斯换中性胎后，迈凯伦曾担心领奖台无望
阿斯顿·马丁和迈凯伦的进步让梅赛德斯有信心2024年大幅提升
阿斯顿·马丁和迈凯伦的进步让梅赛德斯有信心2024年大幅提升 阿斯顿·马丁和迈凯伦的进步让梅赛德斯有信心2024年大幅提升
Latest news
汉密尔顿和莱克勒克被取消成绩，萨金特首获积分
汉密尔顿和莱克勒克被取消成绩，萨金特首获积分 汉密尔顿和莱克勒克被取消成绩，萨金特首获积分
美国大奖赛：维斯塔潘第五位出发夺下职业生涯第50胜
美国大奖赛：维斯塔潘第五位出发夺下职业生涯第50胜 美国大奖赛：维斯塔潘第五位出发夺下职业生涯第50胜
沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关
沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关 沃尔夫：梅赛德斯车手之间的"不愉快情况"与我的缺席无关
FE第十赛季重回中国，移师上海比赛
FE第十赛季重回中国，移师上海比赛 FE第十赛季重回中国，移师上海比赛
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.