拉塞尔相信“后汉密尔顿时代”梅赛德斯会维持车手平等升级政策

自2013年以来，尼科·罗斯伯格、瓦尔特利·博塔斯以及现在的拉塞尔先后与汉密尔顿搭档，而梅赛德斯一直避免公开支持一号车手。

虽然这位七冠王将在本赛季结束后将离开银箭，转投法拉利，但很久之前就加入梅赛德斯家庭的拉塞尔的合同将持续到2025年底。

但无论梅赛德斯将从红牛挖走马克斯·维斯塔潘，还是签下费尔南多·阿隆索或者被法拉利解雇的卡洛斯·塞恩斯，又或者提拔其青训项目中正在参加国际汽联F2赛事的安德雷亚·基米·安东内利，拉塞尔都相信车队将坚持平等对待的政策。

当被问及在得知汉密尔顿即将离开后，车队内部的态度是否有所改变时，拉塞尔回答道： "消息传出后，刘易斯对车队的态度非常专业。与梅赛德斯所有人的工作关系就像什么都没变一样。车队处理得非常好，给了我们平等的机会。从一开始就是这样。”

"只要赛车有升级，我们俩会同时得到，而其他车队则是先升级一个，再升级另一个。梅赛德斯一向同时为两名车手升级赛车。"

虽然对于拉塞尔站出来领导车队有很多讨论，但是英国人表示，"无论我的队友是谁"，他都相信这种平等的关系不会改变。

他继续道："他们希望给两位车手取得最好成绩的最佳机会，无论我明年的队友是谁，这一点都将保持不变。”

沃尔夫曾公开表示，维斯塔潘是他在2025年的 "头号选择"，因为考虑到红牛领队克里斯蒂安·霍纳和顾问赫尔穆特·马尔科之间的不稳定因素，荷兰车手不太确定是否会履行完与红牛的合同（合同至2028年底到期）。

当被问及维斯塔潘是否能立即加入梅赛德斯并提高其至今很不稳定的W15赛车时，沃尔夫告诉Fox Sports澳大利亚频道："不能。他是很厉害，但我们给他的车难以驾驭、难以调校，也难以驾驶。我宁愿有了进步之后可以说：'你可以驾驶这辆赛车，因为它也很快'。"

梅赛德斯预计将在夏天左右确定车手阵容。

翻译/Chloe