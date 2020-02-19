拉塞尔：测试开局良好对威廉姆斯意义重大

威廉姆斯悲惨的2019赛季从错过前两天半的季前测试开始。不过这一次，拉塞尔驾驶2020年威廉姆斯赛车第一个驶上赛道。他在上午的四个小时完成了73圈——比西班牙大奖赛更多的里程。

拉塞尔今年迎来个人第二个F1赛季。在新赛季第一场官方新闻发布会上，刚刚完成上午工作的英国人被问到测试开局良好的意义时，他回答说：“非常重要。我认为首先是赛车能准时投入测试……去年很不理想，车队完成了非常出色的工作来实现这个目标，同时赛车的制造质量比去年好很多。”

“工作进展得很好，赛车从设计角度来说看起来更棒，所以我认为总体上这个上午的工作非常积极。但是就像我之前说的，测试结束后就要去墨尔本，赛车能不能准时运到这里或者保持完整并不重要，重要的是单圈时间。我们需要把精力集中在自己的项目和这两周的工作上。”

在去年个人的新秀赛季里，虽然拉塞尔受制于赛车竞争力没有拿到积分，但是他全年的个人发挥得到了认可。他承认一个良好的开端对威廉姆斯所有人“在心理上很重要”，让全队“如释重负并且专注于这次测试项目”。

拉塞尔在上午做出了全场第六快的单圈时间1分18.168秒，比他去年西班牙大奖赛排位赛的个人最好时间（1分19.072秒）快了近一秒，并且接近去年第二轮巴塞罗那季前测试中他个人的最快时间1分19.130秒。

“感觉挺好，我认为这绝对在去年的基础上有了进步，”谈起FW43赛车的初步印象，拉塞尔说，“显然到目前为止还很难解读，但是坐在赛车里，驾驶感觉挺不错。不过显然，单圈时间才是最重要的。”

“赛车有多好，我们只有等到下周之后才知道，但是肯定比去年同期快，因为去年这个时候赛车还没组装起来，所以这是额外的奖励。”