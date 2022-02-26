Tickets
登入
Motorsport Network
part of
TV Jobs Tickets
Download your apps
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权
TV Jobs Tickets
Previous / 巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折 Next / 阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相
Formula 1 / Barcelona February Testing 新闻

拉塞尔：梅赛德斯落后于法拉利和迈凯伦

.乔治•拉塞尔认为法拉利和迈凯伦在迄今为止的季前测试中看起来“相当、相当有竞争力”，而梅赛德斯则“暂时落后于二者”。

拉塞尔：梅赛德斯落后于法拉利和迈凯伦
Luke Smith
By:
, Grand prix editor
载入语音播放

在巴塞罗那周四的测试中，拉塞尔在午休时间接替刘易斯·汉密尔顿出场，并在下午阶段完成了66圈的测试，成绩名列当日第六。

当天的最快成绩由法拉利的查尔斯·莱克勒克做出，皮埃尔·加斯利和丹尼尔·里卡多紧随其后。在前一日的测试中，摩纳哥人仅次于迈凯伦的兰多·诺里斯名列第二。

拉塞尔在周四的测试后表示，他发现这项测试“非常有趣”，因为车队都在用各自的全新战车全速出击，并呈现出一种“不同的动力”。

“我们看到了一些有趣的事情，这就是测试的意义所在，”拉塞尔说道。“一些车队看起来速度相当快。尤其是红军（法拉利）和橙军（迈凯伦）看起来非常、非常有竞争力。所以让我们看看明天会发生什么，以及我们在这次测试和巴林之间能做些什么。”

当被问及他认为梅塞德斯目前所处的位置时，拉塞尔回答道：“我很肯定一定不是名列前茅。他们似乎把事情控制得很好，并且看起来非常强大，无论是轻载油和重载油，还是轮胎管理。”

“谁知道呢?我们都知道我们开的是截然不同的赛车，但我们也很清楚，从所有不同赛车的平均表现来看，我们现在落后于他们。让我们拭目以待吧。巴塞罗那的冬季测试并不能决定冠军归属。但到目前为止，这两天确实很有趣。”

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Mercedes AMG

不过，巴塞罗那测试最后一天的时间榜前二名，最后被两名梅赛德斯车手包揽。拉塞尔原本一直高居第一，但是刘易斯·汉密尔顿在最后时刻用C5配方轮胎刷出了整个第一轮测试中的最快时间1分19.138秒。

三天测试下来，法拉利的里程数最多，达到了439圈，比排名第二的梅赛德斯多了46圈，迈凯伦则是第三多的车队。车手方面，里程数最多的是一共做出236圈的卡洛斯·塞恩斯，第二多的丹尼尔·里卡多相差24圈，第三的则是拉塞尔（209圈）。

第二次季前测试将于3月10至12日在巴林萨基尔赛道举行。3月20日，这条中东赛道还将举行本赛季的揭幕站，正式为新赛季拉开序幕。

shares
comments

Related video

巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折
Previous article

巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折
Next article

阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相

阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相
Load comments
Luke Smith More from
Luke Smith
维特尔希望马西留下但呼吁F1澄清规则 Aston Martin launch
Formula 1

维特尔希望马西留下但呼吁F1澄清规则

诺里斯与迈凯伦签新约前曾与竞争对手“闲聊”
Formula 1

诺里斯与迈凯伦签新约前曾与竞争对手“闲聊”

本田决定退出F1让红牛何去何从 Prime
Video Inside
Formula 1

本田决定退出F1让红牛何去何从

乔治 拉塞尔 More from
乔治 拉塞尔
拉塞尔回忆初次见到“超级英雄”汉密尔顿
Formula 1

拉塞尔回忆初次见到“超级英雄”汉密尔顿

威廉姆斯CEO皮卡托希望拉塞尔获得梅赛德斯席位 Hungarian GP
Formula 1

威廉姆斯CEO皮卡托希望拉塞尔获得梅赛德斯席位

马尔科：红牛值得考虑对拉塞尔“出手”
Video Inside
Formula 1

马尔科：红牛值得考虑对拉塞尔“出手”

梅赛德斯车队 More from
梅赛德斯车队
“奇怪的转变“将巩固梅赛德斯的下一章F1旅程
Formula 1

“奇怪的转变“将巩固梅赛德斯的下一章F1旅程

F1老板表示梅赛德斯与红牛之间的关系需要修补
Formula 1

F1老板表示梅赛德斯与红牛之间的关系需要修补

沃尔夫：F1应禁止车队老板与控制中心对话
Formula 1

沃尔夫：F1应禁止车队老板与控制中心对话

Latest news

一封车手联名信“助攻”F1迈入新规则时代
Formula 1 Formula 1

一封车手联名信“助攻”F1迈入新规则时代

阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相
Formula 1 Formula 1

阿尔法·罗密欧C42以红白色正式亮相

拉塞尔：梅赛德斯落后于法拉利和迈凯伦
Formula 1 Formula 1

拉塞尔：梅赛德斯落后于法拉利和迈凯伦

巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折
Formula 1 Formula 1

巴塞罗那季前测试收官日：汉密尔顿“抢”走最快圈，周冠次遇波折

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权