拉塞尔：梅赛德斯落后于法拉利和迈凯伦

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在巴塞罗那周四的测试中，拉塞尔在午休时间接替刘易斯·汉密尔顿出场，并在下午阶段完成了66圈的测试，成绩名列当日第六。

当天的最快成绩由法拉利的查尔斯·莱克勒克做出，皮埃尔·加斯利和丹尼尔·里卡多紧随其后。在前一日的测试中，摩纳哥人仅次于迈凯伦的兰多·诺里斯名列第二。

拉塞尔在周四的测试后表示，他发现这项测试“非常有趣”，因为车队都在用各自的全新战车全速出击，并呈现出一种“不同的动力”。

“我们看到了一些有趣的事情，这就是测试的意义所在，”拉塞尔说道。“一些车队看起来速度相当快。尤其是红军（法拉利）和橙军（迈凯伦）看起来非常、非常有竞争力。所以让我们看看明天会发生什么，以及我们在这次测试和巴林之间能做些什么。”

当被问及他认为梅塞德斯目前所处的位置时，拉塞尔回答道：“我很肯定一定不是名列前茅。他们似乎把事情控制得很好，并且看起来非常强大，无论是轻载油和重载油，还是轮胎管理。”

“谁知道呢?我们都知道我们开的是截然不同的赛车，但我们也很清楚，从所有不同赛车的平均表现来看，我们现在落后于他们。让我们拭目以待吧。巴塞罗那的冬季测试并不能决定冠军归属。但到目前为止，这两天确实很有趣。”

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

不过，巴塞罗那测试最后一天的时间榜前二名，最后被两名梅赛德斯车手包揽。拉塞尔原本一直高居第一，但是刘易斯·汉密尔顿在最后时刻用C5配方轮胎刷出了整个第一轮测试中的最快时间1分19.138秒。

三天测试下来，法拉利的里程数最多，达到了439圈，比排名第二的梅赛德斯多了46圈，迈凯伦则是第三多的车队。车手方面，里程数最多的是一共做出236圈的卡洛斯·塞恩斯，第二多的丹尼尔·里卡多相差24圈，第三的则是拉塞尔（209圈）。

第二次季前测试将于3月10至12日在巴林萨基尔赛道举行。3月20日，这条中东赛道还将举行本赛季的揭幕站，正式为新赛季拉开序幕。