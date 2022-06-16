拉塞尔：梅赛德斯不能在F1继续依靠其他车队的不走运

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继去年赢得连续第八个制造商年度冠军后，本赛季迎来全新规则的德国车队始终在表现上未有起色，曾经的统治者地位如今已荡然无存。

其W13赛车的海豚跳问题一直令拉塞尔和队友刘易斯·汉密尔顿饱受困扰，也令车队在绝对性能方面无法与法拉利和红牛相匹敌。

但尽管面临困境，拉塞尔在每场比赛中都挤进了前五。在上周末的阿塞拜疆大奖赛上，凭借法拉利的杆位获得者查尔斯·莱克勒克及其队友卡洛斯·塞恩斯的双双退赛，英国小将仅次于红牛双雄带回第三，收获了本赛季的第三个领奖台。

虽然这一结果意味着拉塞尔在积分榜上仅比冠军竞争者莱克勒克落后17分，但他还是强调了想要和领先赛车抗衡，就必须发挥赛车更大性能的重要性。

“这是一项你有机会在每一场比赛中都得分的锦标赛，不管你的赛车有多快，如果你没有得到这些分数，那么你的积分就不会增加，”拉塞尔在巴库赛后说道。

“所以，工厂里的每个人都干得很棒，提供了一辆可靠的赛车，但我们不能继续依赖于别人的不幸，我们需要挖掘更大的潜能。这是每个人都在尽最大努力争取实现的目标。”

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives on the podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

西班牙大奖赛期间，得益于梅赛德斯的重大升级一定程度缓解了海豚跳问题，拉塞尔和汉密尔顿的表现似乎有所回升。

然而在摩纳哥和巴库的街道赛上，海豚跳问题再次“卷土重来”，甚至还引发了车队运动主管托托·沃尔夫对于车手身体安全的担忧。

拉塞尔表示，W13赛车在阿塞拜疆的“驾驶感觉不错”，平衡性也良好，但海豚跳仍然是一个限制因素。

“老实说，挑战只是在触底的时候，”英国人说道。“我认为这无关于你驾驶的是什么车，当你遇到海豚跳，你的赛车会触及地面，如果你没遇到海豚跳，你的赛车和地面之间也只有若干毫米的距离，你也会触底反弹。”

“现在我的背部能感受到它。但无论如何，我们必须继续努力，以发挥赛车的更大潜能，并了解我们需要做什么来释放它。我不认为我们会在加拿大有什么重大的升级或尝试，但也许对于银石，我们会有一个更好的主意。”

翻译/小飞侠