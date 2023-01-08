拉塞尔：无迹象表明梅赛德斯不能在2023年争夺F1年度冠军
乔治·拉塞尔相信，没有任何迹象表明梅赛德斯无法迈出必要的一步，以令车队在2023年重返年度冠军争夺战。
上赛季初，由于饱受W13赛车严重的海豚跳问题，车队经历了艰难开局。但下半赛季，这家德国汽车制造商取得了不俗成绩，包括拉塞尔在巴西大奖赛上一举夺得了个人F1首胜。这也令车队高层们乐观地相信，从前车汲取的经验教训将为全新的W14设计提供有益的帮助。
在接受Autosport的采访时，拉塞尔认为，梅赛德斯在解决问题后的发展速度，预示着其将在未来的战斗中势头上升。
当被问及对于梅赛德斯在2023年与红牛和法拉利争夺冠军的预期时，拉塞尔表示:“我认为，当你看看我们去年所取得的发展，以及我们缩小差距的速度时，没有任何迹象表明我们无法实现这一目标。”
“两个月来，我们已经非常清楚我们必须实现哪些发展目标。如果我们能做到这一点，我非常有信心，我们将拥有一辆可以与红牛抗衡的赛车，”英国人表示。
拉塞尔表示，梅赛德斯赛季末的强劲状态与车队在2022年初面临的困难形成了鲜明的对比。
“在去年年初，我们的排位成绩落后于阿尔法和哈斯，”梅赛德斯小将表示，“我记得在伊莫拉，我获得了第四名，但我的速度和兰多(诺里斯)差不多，还被驾驶阿尔法赛车的瓦尔特利（博塔斯）追着跑。”
George Russell, Mercedes-AMG
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
“他们在那场比赛中比我们快，刘易斯差不多在第十、第九（汉密尔顿实际上只获得第13名）。但你看看我们现在，和那些发展或许不如红牛和法拉利那样的赛车相比，我们已经取得了巨大的进步。”
“事实上，现在我们处于一个为比赛胜利而战的位置，这说明了很多。所以，我对车队充满信心。考虑到我们去年的情况，也许起跑后我们的赛车不是最快的。但以我们的发展速度，我有充分的理由期待我们能够为冠军而战。”
同时拉塞尔认为，自己和梅塞德斯也需要加强准备工作，以应对今年或多达24场比赛的挑战。
“新季节肯定会更加激烈，”他表示，“这肯定将是挑战之一，你希望自己能比竞争对手做得更好。我们一定会和车队，和我的个人团队坐下来谈谈，看看我们如何在整个赛季中发挥出最高效率，并确保不仅是我，而且团队中的每个人都能在这样一个残酷的赛季中发挥出最佳水平。”
“这绝对是一项挑战，也是F1增添的诸多挑战之一。”
翻译/小飞侠
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