拉塞尔敦促F1从周冠宇的银石事故中吸取教训

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上周日银石比赛的第一圈刚刚开始，周冠宇、拉塞尔在冲向一号弯的途中卷入了事故。梅赛德斯赛车先被试图从中间穿越的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利碰到后失控，冲向了周冠宇的赛车，阿尔法·罗密欧赛车右后轮正好磕到W13左前轮，导致赛车腾空后车顶着地。

巨大的惯性驱动下，周冠宇一路冲过赛道，撞上砂石区另一端的轮胎墙并弹起，但是被外侧的铁丝网弹回。此时，赛车落到了铁丝网与轮胎墙之间的空隙里，而驾驶舱的位置正好使得周冠宇无法爬出。虽然他向车队报告了自己没有受伤，但是只能等待救援。

事故发生后，拉塞尔立即在赛道边停下赛车，但他没有立即离开，而是以最快的速度跳出驾驶舱，并且跳上轮胎墙后径直跑向周冠宇。在确认周冠宇无碍但是无法离开驾驶舱后，英国人站在轮胎墙上呼唤其他救援人员。

由于阿尔法·罗密欧赛车赛车位置微妙，救援人员花了一些时间才将周冠宇救出赛车，并让他躺上担架，送他前往赛道的医疗中心接受检查。阿尔法·罗密欧和国际汽联也很快通报了中国小将平安无恙。在医疗中心观察了将近一个小时候，周冠宇获准离开，并且回到围场观看了余下的比赛。

此后，周冠宇在中英文社交媒体上更新了自己的状态，并且向关心他的车迷。他写道：“我没事，很幸运还可以站在这，今天Halo救了我。谢谢大家对我的关心。”

谈及周冠宇的事故，身为GPDA干事的拉塞尔直言过于骇人，而且敦促赛事管理者修补阿尔法·罗密欧赛车被卡住所暴露的安全漏洞。

“首先我很高兴看到周冠宇没事。这是一起极度可怕的事故，不止对我，对人群里所有人也是，看到这样的事从来不好受，”拉塞尔说道。“太可怕了，从他被卡住的那个位置，他什么都做不了。我们需要思考如何避免赛车被卡在如此小的空间里，也就是护墙和金属栏杆之间的空间。他当时就卡在那里，无处可去。是的，需要吸取教训……”

不过，由于查看周冠宇的情况，拉塞尔错过了在红旗下把赛车驶回维修区的机会。一方面，他不知道如何重新启动赛车，另一方面赛车被赛道抢险人员吊上了平板车。比赛暂停期间，他试图与国际汽联技术代表乔·鲍尔理论，但也无功而返。

Marshals remove the damaged car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

周冠宇、加斯利和拉塞尔的三车连环相撞的事故，导致一号弯场面一片混乱。后方的赛车晋级闪躲，而阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔从后顶了威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。泰国人失控后撞上了维修区工作墙，随后被弹回赛道，又接连被其他赛车撞到。

虽然医疗中心的初步诊断结果是他也没大碍，但谨慎起见用医疗直升机将他送到就近的考文垂医院进行更详细的检查。泰国人在当晚也被准许出院。

而在F1正赛之前的F2垫赛里，以色列车手罗伊·尼萨尼险些被丹尼尔·豪格的赛车弹起后击中头部方位，但被“光环”保护装置拯救。这项驾驶舱保护装置在2018年由国际汽联强制引入后，之前已经拯救了包括费尔南多·阿隆索、罗曼·格罗斯让、刘易斯·汉密尔顿在内的众多车手，确保他们免受致命伤害。

F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利在银石慰问了周冠宇。他在接受采访时表扬了英国大奖赛的赛道抢险员和医疗团队，并且声称需要进一步提升赛车的安全性。

“我觉得这提醒了我们所有人，安全性多么重要，赛车运动多么危险，”意大利人说道。“这是一次非常惊人的发车，感谢赛道上的抢险员和医生，确保了一切（救援工作）顺利展开。我感到如释重负，但这说明我们不能只依赖现在拥有的（安全措施）。我们需要与国际汽联合作，确保赛车更加安全。不过，所有人做得很好。”