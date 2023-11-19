拉塞尔承认在拉斯维加斯痛失“稳稳的领奖台”

从第三位发车的拉塞尔从比赛一开始就展现出强劲的速度，尽管前15里在皮埃尔·加斯利的紧追下，他的中性胎衰退严重，导致比处于第二位的查尔斯·莱克勒克早进站。但是换上硬胎之后，他的速度十分有竞争力。

然而第25圈，他在进入12号弯时，与最终赢得胜利的马克斯·维斯塔潘相撞。红牛车手因为与莱克勒克争夺而轮胎消耗，在拉塞尔之后一圈进站，并且执行了5秒处罚（因为开场后在一号弯把法拉利对手逼出赛道），而落到了梅赛德斯车手后面。

相比维斯塔潘鼻翼右侧端板脱落，拉塞尔的赛车只有车轮罩受损——顶多对轮胎和刹车的散热略有影响。结果这次事故使得碎片撒落在赛道上，最终引发了安全车，而赛会干事对梅赛德斯车手开出5秒罚单，直接宣告了他退出前三名的争夺行列。

赛后，拉塞尔表示原先领奖台十拿九稳，而且他根本没有试图防守维斯塔潘。

“在与马克斯的事故之前，一切都非常直接顺利，”梅赛德斯车手说到。“只是他在盲点，我完全没有看到他，没有想到被超过去。我甚至没有真的与他争斗，因为我知道我们没有与马克斯比赛。我们只是需要保持轮胎的寿命。又一次丢掉了一个稳稳的领奖台，这个赛季真的叫人失望，非常令人沮丧。”

“唯一损坏的地方是车轮罩，如果有作用的话，原本可能通过额外的冷却来改善颗粒化。所以，如果没有安全车，我们会继续比赛并且登上领奖台。我真的不知道该说什么，今天真的很沮丧。”

尽管他最后一圈在赛道上超过Alpine的埃斯特班·奥康，第四个冲过终点，但加罚5秒后下滑到第八——排名上位于同样卷入两起事件的队友刘易斯·汉密尔顿身后。

汉密尔顿止步于排位赛Q2，名列第11位。当卡洛斯·塞恩斯被罚发退后10个位置发车后，他前进到第十发车，但在一号弯陷入连环事故而无无路可走，一度下滑到倒数第二位。

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

38岁的英国车手刚刚追回到积分区不久，却与迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷发生了比赛事故，并且因此爆胎。这使得他不得不改变原来的策略，又一次从队伍末端开始追击。

在总结拉斯维加斯的比赛时，沃尔夫认为如果有好的运气，原本可以两辆赛车进入前三名，但这样的过程让他看到了梅赛德斯在2023年季里的缩影。

“这场糟糕的比赛总结了我们的赛季：一辆能够争夺领奖台的快车。刘易斯在干净的空气里可以跑出与莱克勒克一样的时间，但显然他卷入了两起事故，而乔治与马克斯（发生碰撞）。”

“（这样子）你无法赢得比赛，你无法处在前排。我认为（拉塞尔）与马克斯的事故非常不幸。这是我们的责任——没什么好说的。”

在圣保罗度过了糟糕的一周后，梅赛德斯原来指望在拉斯维加斯成绩反弹，因为车队理解了在巴西时遭遇问题的症结。

“我们对比了在干净气流里的速度，我们拥有领先赛车的速度，”梅赛德斯领队说到。“当刘易斯没有遇到车流时，就单圈时间来说，他的速度与领先赛车旗鼓相当，而这总结了整个赛季。如果我们有更好的（运气）——运气需要靠你自己努力换来，但我们运气更加不好，今天第七第八，我们本来应该两辆赛车登上领奖台，但没有。”

法拉利由莱克勒克取得第二名的同时，塞恩斯也以第六名完赛。这使得意大利车队在制造商年度积分榜上与梅赛德斯只有4分的差距，车队年度第二名之争将白热化地持续到阿布扎比收官战。