拉塞尔成为代表汉密尔顿为梅赛德斯出赛的头号人选

汉密尔顿因新冠病毒检测呈阳性而将错过本周末在巴林的第二场比赛之后，梅赛德斯就在仔细考虑由谁替补出赛。

可以理解的是，车队从一开始的选择就是，是否把机会交给替补车手斯托弗·范多恩——比利时人在瓦伦西亚完成电动方程式测试后本就要前往巴林，还是与威廉姆斯协商借用拉塞尔的事宜。

范多恩和拉塞尔是梅赛德斯仅有的两个选择，他们都做过座椅调试，也与车队有共事的经验。据信这些因素已经可以排除像尼科·霍肯伯格之类的其他选择。

拉塞尔是梅赛德斯年轻车手项目的成员，并且他与威廉姆斯的三年合约一直被视作是，为他将来加入德国制造商的厂商车队的一种方式。但是，启用拉塞尔并非自动可以实现的举动，因为这位年轻的英国车手与威廉姆斯之间有确凿的合约。

不过，梅赛德斯与威廉姆斯一直有良好的关系，可能的是达成一项单独的协议来租用拉塞尔。

除了“出借”拉塞尔在经济上的好处之外，对威廉姆斯额外的吸引力是，这位已经决定在2021年为车队比赛的青年人，在回到车队时能够拥有更好的形象，他将通过驾驶领先赛车积累扎实的经验，以及有机会取得出色的成绩。而英国人具备了当前的比赛经验和对今年的倍耐力轮胎很好的理解。

至于范多恩，尽管他已经大量地承担了梅赛德斯的模拟器测试任务，而且可能已经为本周末在萨基尔外圈赛道上的比赛做了准备工作，但是在2018赛季结束后，他就没有参加过F1比赛。

拉塞尔被认为是梅赛德斯更倾向的选择，因为这样有益于他的长远发展。但可以理解的是，梅赛德斯还没有做出最终的决定，而车队与威廉姆斯还在就任何可能性进行商讨。

据信梅赛德斯想在周三上午做出决定，这样就能为即将到来的比赛周末进行合适的准备工作。

如果协议达成，拉塞尔前往梅赛德斯参加一二场大奖赛，威廉姆斯可能提拔替补车手杰克·埃肯，让他得到F1首秀的机会。埃肯应该在本周末参加F2的赛季收官战，而他已经在今年的斯蒂利亚大奖赛里代表威廉姆斯在周五自由练习阶段出场。

翻译/Vandy

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