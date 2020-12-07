拉塞尔希望给沃尔夫带来今后车手选择“头疼的事情”

拉塞尔在巴林的第二个比赛周末，代替感染新冠病毒的刘易斯·汉密尔顿为梅赛德斯比赛。当时，梅赛德斯与拉塞尔拥有合约的威廉姆斯达成了“借用”他的协议，为此也放弃了车队的替补车手斯托弗·范多恩。

结果拉塞尔表现惊人。他在排位赛里以0.026秒之差屈居第二后，从比赛一开始就超越了瓦尔特利·博塔斯，此后领跑并控制着局面，只是因为车队的进站工作失误和最后时刻不走运的爆胎而痛失首胜的机会。

当拉塞尔证明了自己被视为未来梅赛德斯车手的价值。他受到了一片赞誉，更有很多声音公开支持他尽早正式加入梅赛德斯。

“最好的方式就是在赛道上说话，”拉塞尔在赛后表示。“这是一个表现说话的行业，我希望这个周末巩固了他们对我的看法。梅赛德斯从2016年底就开始支持我。他们非常密切地关注了我的整个职业生涯。希望这只是阶梯上的又一步。”

拉塞尔从2016年底被吸纳进入梅赛德斯，成为其着力培养的车手之一。2018年赢得F2年度冠军后，他自荐成功加入了威廉姆斯，签订了三年合约，将效力至下赛季结束。

“在我的一边，我已经与威廉姆斯极其努力地榨取一切可能的，有那么多时候我们觉得我们已经完成了难以置信的工作，“英国人表示。”我猜你的脑海里总会有不确定的地方，觉得可能如果别人在这辆赛车里，他们可能给车队更大的帮助作用。

“从个人角度来说，这是一个获得认可的非常好的周末，实际上我们可能今年在威廉姆斯做得非常好；第二从托托的角度来看，希望我给他制造了头疼的事情，不只是2022年，可能更早一点。”

梅赛德斯此前已经与博塔斯续约一年，尽管与汉密尔顿的续约尚未完成，但是都表达了继续合作的明确意向。面对明年就把拉塞尔提拔上位的问题，德国车队领队托托·沃尔夫表示不可能，但不排除未来两代英国车手联手，哪怕那可能制造“疯狂”的车队环境。

“他是威廉姆斯车手，并且他与威廉姆斯签约了，而我们的车手阵容是瓦尔特利和刘易斯。所以我不认为那是切实可行的情况，”奥地利人说道。“但是我能理解，有他们两个人的话会是有意思的情况，可能对我们所有人是一段疯狂之旅。可能这会在未来发生。”

“乔治一直是梅赛德斯车手，而他现在效力威廉姆斯，我认为他们能为他今天的表现感到骄傲。他们知道他在威廉姆斯的单圈时间可能是衡量标准。现在我们需要看未来会如何……老实说，我还没有想过这对我们意味着什么。”

当前汉密尔顿是否能在赛季收官战阿布扎比大奖赛前复出，还没有人知道答案。因此拉塞尔本周末是留在梅赛德斯还是重返威廉姆斯，也需要时间来给出答案。