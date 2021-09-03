拉塞尔已在斯帕前得知2022年去向

但英国小将仍然没有宣布任何消息，明确自己究竟将加盟梅赛德斯成为刘易斯·汉密尔顿的队友，还是连续第四个赛季为威廉姆斯效力。

随着基米·莱科宁宣布将结束长达20年的F1生涯，关于拉塞尔和博塔斯未来的猜测不断冒出。芬兰人的退役也被视为一系列车手转会的第一块多米诺骨牌。有传言称，博塔斯或将接替自己的同胞在阿尔法·罗密欧的位置，而拉塞尔则可能去到梅塞德斯。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫上周末证实，德国车队已经决定了明年汉密尔顿的搭档人选。

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在受到大雨严重干扰的比利时大奖赛中，拉塞尔凭借排位赛第二的出众成绩，首次在正赛登上领奖台。在本周末赞德沃特大奖赛的赛前新闻发布会上，他也被反复问及了关于2022年的情况。

当被问到是否已经知道下赛季的去向时，拉塞尔回答道：“就目前的情况来看，我真的没有什么消息要宣布，现在的情况和上周在斯帕完全相同（当时拉塞尔和博塔斯都对于关于各自未来的问题含糊其辞）。”

但当再次被问及同样的问题时，拉塞尔回应道：“是的，我知道明年我将为哪支车队效力。”

随后，当被问及是何时被告知这一决定时，威廉姆斯车手停顿了很长时间，然后答道：“口头上，在斯帕之前。就像我之前说过的，我不会坐在这里撒谎、不讲真话。”

“事实是，我没有什么可宣布的，但就像我说的，我知道明年我将为哪支车队比赛。就在斯帕之前，我刚刚得到消息。”

于此同时，汉密尔顿也被问及了关于如何看待或有可能与拉塞尔搭档的问题。此前英国人曾表示，由于自2017年以来一直与博塔斯关系融洽，他更希望梅赛德斯在2022年留下芬兰人。

“我认为这会非常好，”汉密尔顿在重新回归的荷兰大奖赛赛前新闻发布会上表示。“我真的相信他会很出色。很明显，我觉得乔治是位非常有天赋的车手。我想说，也许上周唯一的亮点就是他的排位赛飞驰圈，太不可思议了。”

“我认为他很谦虚，也掌握着很好的方法。同样身为英国人，我想在我们在交流方面可能会更有利。但现在，我自然要全力支持我的现任队友。”

“这就是为什么我总是站在瓦尔特利一边，因为我们现在有任务要完成。我们两个都不能凭一己之力赢得车队年度冠军。我们必须齐心协力，不是吗？”

“乔治是未来之星。他将是这项运动未来的核心人物之一。所以我认为他到目前为止已经表现出了不可思议的驾驶能力，我确信他会继续成长。所以没有什么比像这样一支优秀的车队，或者他将要去到的车队更好的地方了。”

补充/Christian Nimmervol

翻译/小飞侠