拉塞尔已在斯帕前得知2022年去向

但英国小将仍然没有宣布任何消息,明确自己究竟将加盟梅赛德斯成为刘易斯·汉密尔顿的队友,还是连续第四个赛季为威廉姆斯效力。

随着基米·莱科宁宣布将结束长达20年的F1生涯,关于拉塞尔和博塔斯未来的猜测不断冒出。芬兰人的退役也被视为一系列车手转会的第一块多米诺骨牌。有传言称,博塔斯或将接替自己的同胞在阿尔法·罗密欧的位置,而拉塞尔则可能去到梅塞德斯。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫上周末证实,德国车队已经决定了明年汉密尔顿的搭档人选。

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images