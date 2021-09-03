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Formula 1 / Dutch GP 新闻

拉塞尔已在斯帕前得知2022年去向

By:
Co-author:
Luke Smith
, Grand prix editor

乔治·拉塞尔透露，他已经知道了自己2022年的去向，并早在斯帕前便被“口头”暗示自己或有望晋升至梅赛德斯。

拉塞尔已在斯帕前得知2022年去向

但英国小将仍然没有宣布任何消息，明确自己究竟将加盟梅赛德斯成为刘易斯·汉密尔顿的队友，还是连续第四个赛季为威廉姆斯效力。

随着基米·莱科宁宣布将结束长达20年的F1生涯，关于拉塞尔和博塔斯未来的猜测不断冒出。芬兰人的退役也被视为一系列车手转会的第一块多米诺骨牌。有传言称，博塔斯或将接替自己的同胞在阿尔法·罗密欧的位置，而拉塞尔则可能去到梅塞德斯。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫上周末证实，德国车队已经决定了明年汉密尔顿的搭档人选。

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在受到大雨严重干扰的比利时大奖赛中，拉塞尔凭借排位赛第二的出众成绩，首次在正赛登上领奖台。在本周末赞德沃特大奖赛的赛前新闻发布会上，他也被反复问及了关于2022年的情况。

当被问到是否已经知道下赛季的去向时，拉塞尔回答道：“就目前的情况来看，我真的没有什么消息要宣布，现在的情况和上周在斯帕完全相同（当时拉塞尔和博塔斯都对于关于各自未来的问题含糊其辞）。”

但当再次被问及同样的问题时，拉塞尔回应道：“是的，我知道明年我将为哪支车队效力。”

随后，当被问及是何时被告知这一决定时，威廉姆斯车手停顿了很长时间，然后答道：“口头上，在斯帕之前。就像我之前说过的，我不会坐在这里撒谎、不讲真话。”

“事实是，我没有什么可宣布的，但就像我说的，我知道明年我将为哪支车队比赛。就在斯帕之前，我刚刚得到消息。”

于此同时，汉密尔顿也被问及了关于如何看待或有可能与拉塞尔搭档的问题。此前英国人曾表示，由于自2017年以来一直与博塔斯关系融洽，他更希望梅赛德斯在2022年留下芬兰人。

“我认为这会非常好，”汉密尔顿在重新回归的荷兰大奖赛赛前新闻发布会上表示。“我真的相信他会很出色。很明显，我觉得乔治是位非常有天赋的车手。我想说，也许上周唯一的亮点就是他的排位赛飞驰圈，太不可思议了。”

“我认为他很谦虚，也掌握着很好的方法。同样身为英国人，我想在我们在交流方面可能会更有利。但现在，我自然要全力支持我的现任队友。”

“这就是为什么我总是站在瓦尔特利一边，因为我们现在有任务要完成。我们两个都不能凭一己之力赢得车队年度冠军。我们必须齐心协力，不是吗？”

 “乔治是未来之星。他将是这项运动未来的核心人物之一。所以我认为他到目前为止已经表现出了不可思议的驾驶能力，我确信他会继续成长。所以没有什么比像这样一支优秀的车队，或者他将要去到的车队更好的地方了。”

补充/Christian Nimmervol 

翻译/小飞侠

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