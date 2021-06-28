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Formula 1 / Styrian GP 新闻

拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”

By:
, Grand prix editor
Co-author:
Ronald Vording
, Writer

在施蒂利亚大奖赛中因动力元件问题而被迫退赛后，乔治·拉塞尔将原因归结为典型的“运气不佳”。

正赛中，英国小将从第十位起步，并在查尔斯·莱克勒克和皮埃尔·加斯利首圈发生碰撞后上升至第八。此后，他不仅成功阻挡住了丹尼尔·里卡多和角田裕毅等车手的追击，更在第一阶段尾声追上了第七位的费尔南多·阿隆索，向着自己在威廉姆斯的首个积分发起了冲击。

但不久后，威廉姆斯便通知他出于可靠性的考虑将改用“B计划”，并开始针对其赛车所出现的动力元件问题采取了一系列行动。

拉塞尔的第一次进站持续了18秒。二停时，他又为了使气动系统冷却落到了队尾。最终在第38圈，威廉姆斯决定召回拉塞尔并退赛。这一决定也令不少在场的车队成员抱头表示遗憾，因为车队失去了自2019年德国站以来最好的一次拿分机会。

退赛后，拉塞尔在接受荷兰电视台Ziggo Sport的采访时感慨：“真是太遗憾了。赛车从来都非易事。但不公平从来都不是对此的有力解释。你靠的是自己的运气，但最终，今天我们发生了一些问题。但对我们来说，我们并不总是那么倒霉，这只是典型的运气不好。老实说，我真的不知道该怎么想该怎么说。”

“这对队里的每个人来说都很遗憾。他们为此付出了如此多的努力，而且已经等待了这么久。今天我们本可以获得的积分很可观，这不仅仅是为了鼓舞士气。如果我能以第七或第八完赛，也许第七的可能性更大，因为我比阿隆索更快，那么拿到四或者六个积分对于我们在车队积分榜上提升名次的作用是巨大的。”

同时，拉塞尔透露周日发生的故障“仅仅是一个技术问题”——威廉姆斯方面将对进行检查，同时他确认“其确实与气压系统压力有关”。

自2019年初首次亮相F1以来，拉塞尔唯一一次获得积分是去年代表梅赛德斯在萨基尔获得的第九名。

倘若本场比赛英国人能取得第八或更高的成绩，那么威廉姆斯本有望在积分榜上超越阿尔法·罗密欧升至第八，并创下车队自2018年的阿塞拜疆大奖赛以来的最好成绩。

翻译/小飞侠

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