拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会

如先前Motorsport.com所报道的，在汉密尔顿的新冠病毒检测结果呈阳性反应之后，拉塞尔成为本周末驾驶梅赛德斯W11赛车出战的头号选择，尽管车队官方替补车手斯托弗·范多恩已经按原定计划，在结束瓦伦西亚的FE测试后赶往中东以便在最后两场比赛里支援车队。

虽然从去年起参加F1至今，拉塞尔尚未取得过积分，但是他在驾驶性能有限的威廉姆斯赛车的情况下，时不时带来令人惊艳的表现。今年，他在个人第二个赛季里，在迄今为止的15场排位赛里9次跻身Q2。而他也将将成为第一位梅赛德斯青训营“出品”，最终代表德国制造商的厂商F1车队参赛的年轻车手。

拉塞尔将暂时“借调”梅赛德斯，为拥有英国和韩国双重国籍的杰克·埃肯打开了F1首秀的大门。

埃肯拥有为雷诺和威廉姆斯参加测试的经历，而今年斯蒂利亚大奖赛的周五练习中，他第一次在大奖赛周末驾驶赛车出场。原本他应该在本周末参加F2收官战，不过已经拥有申请F1超级驾照资格的他，成为搭档尼古拉斯·拉蒂菲的第一选择。

与此同时，哈斯在此前已经确定将由巴西车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂代替罗曼·格罗斯让在本周末比赛，以便让后者更好地恢复在上周日大火中逃生时留下的手部轻微烧伤。