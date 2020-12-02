Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
11 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
葡萄牙大奖赛
25 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
01 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
土耳其大奖赛
15 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
29 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
Tickets
04 12月
Next event in
1 days
See full schedule
R
Formula 1
阿布扎比大奖赛
Tickets
11 12月
Next event in
8 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 萨基尔大奖赛 / 重大新闻

拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会

Tickets
shares
comments
拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会
By:

乔治·拉塞尔将顶替刘易斯·汉密尔顿在本周末的萨基尔大奖赛里为梅赛德斯比赛，同时威廉姆斯确认杰克·埃肯将迎来个人F1大奖赛首秀。

如先前Motorsport.com所报道的，在汉密尔顿的新冠病毒检测结果呈阳性反应之后，拉塞尔成为本周末驾驶梅赛德斯W11赛车出战的头号选择，尽管车队官方替补车手斯托弗·范多恩已经按原定计划，在结束瓦伦西亚的FE测试后赶往中东以便在最后两场比赛里支援车队。

虽然从去年起参加F1至今，拉塞尔尚未取得过积分，但是他在驾驶性能有限的威廉姆斯赛车的情况下，时不时带来令人惊艳的表现。今年，他在个人第二个赛季里，在迄今为止的15场排位赛里9次跻身Q2。而他也将将成为第一位梅赛德斯青训营“出品”，最终代表德国制造商的厂商F1车队参赛的年轻车手。

拉塞尔将暂时“借调”梅赛德斯，为拥有英国和韩国双重国籍的杰克·埃肯打开了F1首秀的大门。

埃肯拥有为雷诺和威廉姆斯参加测试的经历，而今年斯蒂利亚大奖赛的周五练习中，他第一次在大奖赛周末驾驶赛车出场。原本他应该在本周末参加F2收官战，不过已经拥有申请F1超级驾照资格的他，成为搭档尼古拉斯·拉蒂菲的第一选择。

与此同时，哈斯在此前已经确定将由巴西车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂代替罗曼·格罗斯让在本周末比赛，以便让后者更好地恢复在上周日大火中逃生时留下的手部轻微烧伤。

舒马赫2021年代表哈斯参加F1

Previous article

舒马赫2021年代表哈斯参加F1
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 萨基尔大奖赛 Tickets
Author Frankie Mao

Trending Today

舒马赫2021年代表哈斯参加F1
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

舒马赫2021年代表哈斯参加F1

周冠宇"抛开压力"出征2020赛季F2收官战
FIA F2 FIA F2 / 重大新闻

周冠宇"抛开压力"出征2020赛季F2收官战

斯泰纳：哈斯愿意接受两名新秀车手的风险
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

斯泰纳：哈斯愿意接受两名新秀车手的风险

Latest news

拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会

舒马赫2021年代表哈斯参加F1
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

舒马赫2021年代表哈斯参加F1

拉塞尔成为代表汉密尔顿为梅赛德斯出赛的头号人选
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

拉塞尔成为代表汉密尔顿为梅赛德斯出赛的头号人选

佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项

Trending

1
Formula 1

舒马赫2021年代表哈斯参加F1

36min
2
FIA F2

周冠宇"抛开压力"出征2020赛季F2收官战

3
Formula 1

斯泰纳：哈斯愿意接受两名新秀车手的风险

Latest news

拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会
Formula 1

拉塞尔将代替汉密尔顿参赛，埃肯获得F1首秀机会

舒马赫2021年代表哈斯参加F1
Formula 1

舒马赫2021年代表哈斯参加F1

拉塞尔成为代表汉密尔顿为梅赛德斯出赛的头号人选
Formula 1

拉塞尔成为代表汉密尔顿为梅赛德斯出赛的头号人选

佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项
Formula 1

佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项

汉密尔顿自觉严格保持社交距离却难逃病毒
Formula 1

汉密尔顿自觉严格保持社交距离却难逃病毒

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权