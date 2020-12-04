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拉塞尔对首次代表梅赛德斯统治周五时间榜不以为然

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拉塞尔对首次代表梅赛德斯统治周五时间榜不以为然
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虽然乔治·拉塞尔在萨基尔大奖赛周五练习里驾驶梅赛德斯赛车高居榜首，但是他认为不足以代表真实的竞争格局。

拉塞尔在本周末接替感染新冠病毒的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，代表梅赛德斯参加在萨基尔外圈赛道上的比赛。而两节周五练习，他都占据了时间榜头名的位置。

尽管该结果引来一片惊呼，但是英国车手对此轻描淡写，在他看来当W11在进行重载油的模拟时，他的感觉并不好。

“我着实认为当前的单圈时间有一点欺骗性，并不是速度的真实代表，”他说道。“我觉得FP2对我并不好。我挣扎着，特别是在重油的时候，最终那对周日是关键。”

“我仍然有很多工作要做，对赛车顺手，对调校有舒适的感觉，做一些改进，因为我认为明天会是另一番景象。”

拉塞尔在第二节练习的时间榜上以54.713秒列第一。然而，那个阶段实际最快的单圈时间是瓦尔特利·博塔斯跑出的54.506秒，但那圈时间因为在8号弯跑出赛道界限而被删除。

“只是因为我今天最快，不意味着明天我也会，”拉塞尔表示。“马克斯在长跑的时候快得难以置信，瓦尔特利在FP2里才是最快的，但是他的那圈被删除了。”

“老实说他可能快了0.15秒，所以我可能在轻油的时候其实落后他0.15秒。但是我们会知道的。我们正在改进。”

梅赛德斯领队托托·沃尔夫为了让拉塞尔能够出战，放弃使用车队正式的替补车手斯托弗·范多恩。对于英国人的表现，他显然感到满意，但同时希望外界不应该过于激动。

“我们每个人都需要冷静下来，因为那是在新的短的赛道上的第一个阶段，”奥地利人在第一节练习后出席新闻发布会时表示。

“就我们对他的单圈预期而言，他完成了扎实的工作。我们的赛车在长跑方面本来就困难，很难建立衡量标准，因为瓦尔特利在刚开始的时候赛车（底板）破损了，没办法真正好好地停下。我想说，我对乔治的表现感到满意。那是我们对他的期待。”

由于事发突发，梅赛德斯无法对赛车的驾驶舱做过多调整，使得拉塞尔不得不对舒适感拖鞋，包括忍受一些驾驶舱内的碰擦，以及穿小一号的赛车鞋来使用汉密尔顿的踏板。不过他相信，车队能够在比赛前尽可能为他做出调整。

与此同时，沃尔夫表示，车队与拉塞尔在如何配合让他找到赛车的感觉方面，双方都明白需要在这次特殊情况下做出让步。

“我不认为他需要建立他的威信，车队里不要求威信，”奥地利人说道。“我们知道做什么，他当然对他希望赛车达到的样子有好的计划。但是在最后一刻受到抽调，就像他遇到的，我们需要找到妥协。”

“妥协意味着他需要适应这辆他没有参与开发的赛车。另一方面，我们面对性格和特点与刘易斯完全不同的车手。所以这是一次值得关注的练习：对我们来说，我们的适应能力如何；对他来说，如何应对困难。”

萨基尔大奖赛FP2：拉塞尔继续名列榜首，博塔斯最快圈被删除

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Series Formula 1
Event 萨基尔大奖赛
车手 乔治 拉塞尔
Author Frankie Mao

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