拉塞尔对梅赛德斯首秀不设目标，尽管莱克勒克“打赌”他赢

由于七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿的新冠病毒检测呈阳性反应，梅赛德斯与威廉姆斯达成协议后，“借调”了本就属于德国制造商青年车手项目成员的拉塞尔。

虽然这位2018年F2年度冠军曾经为梅赛德斯测试过赛车，但如今终于迎来了大奖赛比赛的机会，将驾驶已经赢得今年双料世界冠军的W11赛车。

当外界对他在本周末给予很高的期待时，尤其是认为他有机会获胜，拉塞尔则表示他没有给自己定下具体的目标。

“在我这边，我认为没有压力，”英国人在周四新闻发布会上表示。“我接到了最后的机会，我已经两年没有驾驶过他们的模拟器了。我的座椅是三年前的，我有那么多信息需要学习，而要与瓦尔特利对抗不是那么容易。所以我处在好位子，不给自己施加额外的压力。”

“我会去到那里，享受这次，没有目标，托托（沃尔夫）或梅赛德斯对我也没有要求，因为你不能就凭一场比赛就做出评价。本周末重要的是学习，特别是周五，注意力面向排位赛和周日比赛。如果我在阿布扎比再次得到机会——谁知道呢——那么对我会更容易一点。”

自从去年拉塞尔加入威廉姆斯参加F1以来，虽然受制于赛车性能不济，只能在下游徘徊，而且还没有拿到过锦标赛积分，但是他的表现深受赏识，特别是本赛季9次闯入排位赛Q2。

“与一直以来一样，我会尽最大努力，”他说道。“你知道这会非常难。过去几年，瓦尔特利对刘易斯施加了很多。我知道接受这个任务不会简单。”

“当任何车手状态好的时候，是因为他融入了车队……我知道我在威廉姆斯的水平，两年来驾驶同一辆赛车、相同的工程师和相同的机械师。突然改变意味着有很多新事物需要学习。”

拉塞尔透露，他在周二凌晨2点接到梅赛德斯领队沃尔夫的电话。让他尴尬的是，当时他正在洗手间。整整一天，他打了64通电话，终于落实了这次“替补”机会。

George Russell, Mercedes-AMG F1 in his car Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

莱克勒克“打赌”

由于身材不同，拉塞尔表示自己不得不穿比平时小一号的赛车鞋，来适应汉密尔顿所用的踏板，尽管驾驶舱的空间对他来说稍微狭窄一点。此外在后勤上，短短24小时里制作了赛车服，以及对头盔涂装进行修改。

拉塞尔获得代表世界冠军车队梅赛德斯的比赛机会，也让与他一起成长并最终进入F1的兰多·诺里斯、查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本为他高兴。

已经代表法拉利赢得过大奖赛胜利的莱克勒克，对拉塞尔的成绩更加看好，直言他打赌英国人可以赢得比赛。

“在我看来至少是领奖台，但我希望是赢，”摩纳哥人表示。“我的意思是，这非常乐观，但我知道他非常出色。我知道他非常出色，我可以打赌他赢得比赛。”

“这是一次绝好的机会。他终于得到为顶级车队比赛的机会。我不知道这会是多久，是一个周末还是两个，但无论如何，我认为他会在这个周末展示他是多么出色的车手。

“当然他以前已经展现过了，但现在有在更前面战斗的机会，可能是最好的赛车，对他是很好的机会，我希望他能表现出色。”

在诺里斯看来，虽然本周末只有3.5公里长且赛道非常简单的萨基尔外圈赛道，可能让梅赛德斯赛车丧失一贯的优势，但拉塞尔应该能有出色的成绩。

“我认为如果有一个周末梅赛德斯的优势会比其他周末小一点，那么可能就是这个周末，”迈凯伦车手说道，他在2018年英国人赢得F2的赛季里获得年度第二。

“就他们对其他车队的优势而言，他在可能是最艰苦的周末之一替补比赛。所以对他不会容易。但是我知道他有多么出色。我相信其他人也知道，梅赛德斯当然知道。所以我预计会有大事发生。

“当然我可能有点嫉妒，如果他取得非常出色的结果或者胜利。但是我为他高兴，我希望能与他再次较量一下。”